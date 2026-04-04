イングランド代表のスター選手、マーカス・ラッシュフォードの将来が不透明な中、バルセロナは移籍市場で新たな左ウイングを探す動きを活発化させている。

スペイン紙『スポルト』によると、バルセロナは将来性のある左ウイング専門の選手を獲得することを目指しており、スポーツ部門は特定の候補リストを作成した。その筆頭は、今シーズン目覚ましい活躍を見せたライプツィヒのスター、コートジボワール代表のヤン・ディウマンディだ。 しかし、選手の移籍金が高額であるため、この取引は極めて困難と見られている。

バルセロナのスカウト陣は、このコートジボワール人選手を、彼がレガネスに所属していた頃から長らく注目してきた。彼はレガネスで目覚ましい活躍を見せた後、スペイン2部リーグ史上最も重要な取引の一つとされる2000万ユーロの移籍金でライプツィヒへ移籍した。

ドイツのクラブは、この選手への賭けが成功したことを証明し、彼の市場価値は2年で倍増して7000万ユーロに達した。バルセロナはディウマンディを、技術的な面で疑いの余地のない「未来のウイング」と見なしているが、その高額な移籍金と、現時点では彼のポジションが戦略上の最優先事項ではないという点が、彼を「カンプ・ノウ」から遠ざけている。

バルセロナはディオマンディの状況について問い合わせたが、特にチェルシーとリヴァプールが彼の獲得に6000万ユーロを超える金額を支払う用意があることから、現時点で獲得の可能性はほぼ皆無であることが確認された。

同紙は、移籍交渉が困難であるにもかかわらず、移籍市場で予期せぬ事態に備え、カタルーニャのクラブがライプツィヒや選手に対して関心を示していると指摘した。

攻撃陣で予期せぬ退団が発生した場合、バルセロナの補強シナリオは変わる可能性がある。ラフィーニャについては本人の希望に基づきワールドカップ後も残留すると確認されているものの、攻撃的選手への巨額オファーが入れば、スポーツ部門が最も重視する選手であるディオマンディとの交渉が再び活発化する可能性がある。



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