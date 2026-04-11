先週水曜のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦でベンチスタートしたことで批判を受けたモハメド・サラーは、その議論を吹き飛ばし、新たな個人記録を達成した。

土曜の第32節フルアム戦でも得点を挙げ、プレミアリーグの歴史に名を刻んだ。

40分にはお馴染みのスタイルで2点目を決め、ゴール隅に突き刺さる見事なシュートだった。

オプタによると、PKを除き250得点以上に関与したプレミアリーグ史上数少ない選手の一人となり、名実ともにリーグのレジェンドに名を連ねた。

サラーは現在、PKを除く157得点と93アシストを記録している。

トップはウェイン・ルーニーの288ポイント（185ゴール、103アシスト）、2位がライアン・ギグスの269ポイント（107ゴール、162アシスト）、3位がアラン・シアラーの268ポイント （204ゴール、64アシスト）が続く。

アンディ・コールが259（186ゴール、73アシスト）、そしてサラーが250（157ゴール、93アシスト）で続く。

今季限りでリヴァプールを退団するサラーだが、この記録は「エジプトの王」が世界最高峰の舞台でいまだ影響力を保っていることを示している。

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