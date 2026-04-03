アル・ナスルの主将を務めるポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドは、サウジアラビア・ロシェンリーグのアル・ナジュマ戦に臨み、歴史的な偉業を達成する見込みだ。

ロシェン・リーグ第27節、本日金曜日にアル・ナジュマをホームのアル・アウル・パークに迎える試合で、ロナウドがアル・ナスの先発メンバーを率いると予想される。

この試合は、マンチェスター・ユナイテッドとの契約を解除した後、2023年1月にフリー移籍でアル・ナセルに加入して以来、同選手がロシェン・リーグでアル・ナセルの一員として出場する100試合目となる。

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それ以来、ロナウドはロシェン・リーグでアル・ナスルの一員として99試合に出場し、95ゴールを決め、18アシストを記録している。

アル・ナセルは、「マデイラのロケット」がリーグ戦で100試合以上出場する3つ目のクラブとなる。これまでにレアル・マドリードでラ・リーガ292試合、マンチェスター・ユナイテッドでプレミアリーグ236試合に出場している。

ロナウドは、スペインリーグで311ゴール、イングランド・プレミアリーグで103ゴールを記録しており、サウジアラビアリーグでも100ゴール以上を記録することを夢見ている。