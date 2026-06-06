史上最高の選手？「ペレ、マラドーナ、メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、僕、ロナウド」

ロマリオ・デ・ソウザ・ファリア（通称ロマリオ）は英紙『ガーディアン』のインタビューで、自身を史上最高の選手の一人だと語った。PSVでプレーした経験を持つ彼は、歴史上、自分より優れた選手は4人しかいないと考えている。

現在は政治活動やYouTubeチャンネル「ロマーリオTV」に注力し、イケル・カシージャス、シャビ、ウェイン・ルーニーらをインタビューしている。

「これは間違いなく、自分の過去と再びつながる手段だ。僕は2006年に現役を引退した。インタビュアーというこの役割は、特に同世代の人たちをインタビューする時、僕が経験した瞬間へとすぐに連れ戻してくれるんだ。」

現在60歳のロマリオは1988年、ヴァスコ・ダ・ガマからPSVへ移籍し欧州キャリアをスタート。5年間プレーした後、バルセロナで世界的なスターとなった。移籍1年後には1994年W杯で優勝しMVPに選ばれた。

自分を「史上最高の選手の一人」と位置づけ、ペレ、マラドーナ、メッシ、C・ロナウド、ロナウドと自身を同列に挙げ、「自分は11点だ」と語った。

現役を引退してからのほうが、ブラジルでの自分の価値は高まったと感じる。「以前より重要な存在になった。数年前はロマリオやロナウドがいたが、今は誰もいない」。

だからこそ我々は今も重要であり続ける。我々はブラジルサッカーにとって非常に重要な存在だ。我々の時代には結果を残し、国にふさわしい活躍をしたからだ。残念ながら、今それをやってくれる者はいない」とロマリオは語る。

彼は現在の代表にも手厳しい。「クラブでは結果を出す選手も、代表ユニフォームを着ると期待に応えられない」と指摘する。

それでもロマーリオは、ワールドカップでのブラジル代表の可能性を信じている。「彼らがその問題を乗り越え、クラブで見せるレベルの80％を発揮できれば、優勝のチャンスはある」と「オ・バイシーニョ」は語った。