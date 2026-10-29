バロンドールの公式サイトでは、ファンが同賞を複数回受賞した選手の中から、どの年の受賞が最も意義深いかを選ぶ投票が行われた。

水曜夜に発表された投票結果では、ロナウドが首位に立った。正確には、投票者が「B.O.A.T.（史上最高）」に選んだのは、ロナウドの2008年のバロンドール受賞だ。

当時23歳だったロナウドにとって、2008年は初のバロンドール受賞となった。まだマンチェスター・ユナイテッドに所属していたこの時期、2007-08シーズンには見事な成績を残している。レッド・デビルズでイングランドのリーグ優勝を果たしただけでなく、キャリア初のチャンピオンズリーグ制覇も経験。全公式戦で42ゴール、9アシストを記録し、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの両方で得点王に輝いた。

史上最高のバロンドール受賞：ロナウドとメッシが上位12位を独占

通算5度の受賞のうち初回にあたる2008年のバロンドールで、CR7はかつての宿命のライバル、リオネル・メッシをファン投票でも上回った。アルゼンチン人のメッシは2012年の受賞で2位に入り、3位には再びクリスティアーノ・ロナウドの2017年の受賞が続いた。上位12位はメッシとCR7が独占しており、両者以外ではロナウド・ナザリオの2002年の受賞が13位で最上位となった。

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2023年初めからサウジアラビアのアル・ナスルでプレーするロナウドは現在、キャリア通算1000ゴールの達成を目指している。41歳のスターFWは現在982ゴールを記録しており、目標まであとわずかだ。

一方、夏にアルゼンチン代表をワールドカップ決勝へ導いたメッシは、今年のバロンドール投票でも上位に食い込んだ。インテル・マイアミに所属する39歳は、ロドリ、ラミン・ヤマル、キリアン・エンバペ、そして今回の受賞者ハリー・ケインに次ぐ5位となった。