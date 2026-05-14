スコットランドではリーグ優勝争いが佳境を迎え、騒然としている。しかし水曜日の試合では、セルティックが終了間際のPKで辛うじて勝ち点3を得た。

水曜日の試合ではセルティックがマザーウェルに苦戦し、勝ち点を落とすかと思われた。しかし97分、VARの介入でPKが宣告された。

判定は疑わしかった。マザーウェルの守備選手が遠方からのスローインをヘディングでクリアしたように見えたが、VARはハンドを認定した。

ケレチ・イヘアナチョがPKを成功させ、残り1試合で勝ち点差は1に縮まった。最終戦はセルティック・パークでセルティック対ハーツだ。

このPKでセルティックは3点差以上の勝利が不要になり、何らかの形で勝てば優勝できる。対するハーツは敵地で少なくとも引き分けが必要だ。

ハーツのデレク・マッキネス監督は怒りを露わにした。「延長戦でVARがセルティックのためにチェックに行くと聞けば、もうPKが決まったも同然だ」とスカイ・スポーツに語った。

「最低だ。誰もが我々に敵対している。これはPKではない。ひどい判定で、セルティックにプレゼントを贈ったようだ。彼らは運が良かった」と怒りを露わにした。

ゲイリー・リネカーもこの判定を強く批判している。「私が見た中で最悪のVAR判定だ（候補は多いが）」と元ストライカーはXに投稿した。「こんな重要な試合で、信じられない。」