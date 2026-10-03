土曜夜のネーションズリーグで喫したイングランド相手の0－7敗戦について、日刊紙Jutarnji Listは「不自然で、受け入れがたい大惨事だ」と評した。さらに「我々はエリートではないどころか、サンマリノになってしまった！ 準々決勝への夢は潰え、目覚めはビール20杯の後よりもつらい」と続けた。

国内の他メディアも二日酔いのようなムードに包まれた。Index Sportは「絶望したクロアチアが、史上最も重い敗戦を喫した」と記した。24Sataは「途方もない恥辱だ！」と表現。telegram.hrは「前例がなく、深く屈辱的な崩壊」と伝えた。

一方で、勝者側の反応はもちろんまったく異なっていた。「天にも昇るイングランド。大人と子どもほどの差。これは児戯同然だった」とDaily Mailは見出しを打った。Sunは「トーマス・トゥヘルのチームは、イングランド代表史上でも屈指のアウェーでのパフォーマンスのひとつでセンセーションを巻き起こした」と報じた。

トゥヘル率いるイングランドは、リエカで6,000人の子どもと若者たちを前に思いのままに試合を支配した。昨年、クロアチアのファンによる人種差別的な逸脱行為があったため、UEFAは本来無観客試合を命じていた。ただし、14歳までの子どもは無料でスタジアムに入場できるという規定があり、そのためスタンドは非常によく埋まっていた。

ハリー・ケイン（2）、ジュード・ベリンガム（1）、アンソニー・ゴードン（1）、ブカヨ・サカ（2）、モーガン・ロジャーズ（1）が得点し、W杯3位のチームを衝撃的で、点差の上でも完全に妥当な勝利へ導いた。

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クロアチア代表のスラベン・ビリッチ監督は何と語ったのか？

クロアチア代表のスラベン・ビリッチ監督は、これを「史上最大の敗戦」と呼び、周囲に謝罪した。「申し訳ない。我々は落胆している。ファンに申し訳ない。スタンドの子どもたちに申し訳ない。すべてのクロアチアのファンに申し訳ない。さっき選手たちのところに行って、少し話をしたが、これは我々にとって最悪だ。こんなことはまったく予想していなかった」と、元ブンデスリーガおよびプレミアリーグのプロ選手は語った。

3試合で勝ち点3のクロアチアは、ネーションズリーグAリーグ・グループ3で3位。スペインが勝ち点9の満点で首位に立ち、イングランド（6）がそれに続く。チェコ（0）が最下位となっている。