史上最多得点の大勝…バルセロナが女子チャンピオンズリーグでレアル・マドリードに12得点を挙げて圧勝

木曜日の夜に行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦で、バルセロナ女子チームはレアル・マドリードのゴールを6得点で襲い、欧州版「エル・クラシコ」における絶対的な支配力を示した。これにより、合計スコア12-2という圧倒的な結果で準決勝進出を決めた。

この勝利は、マドリードでの第1戦（6-2）で既に準決勝進出に王手をかけていたカタルーニャのチームが、ホームでの圧倒的なパフォーマンスで歴史的な優位性を確固たるものにしたものだ。

男子の対戦が持つスリルや拮抗した展開とは対照的に、女子サッカーの「エル・クラシコ」は一方的な展開となりつつあり、バルセロナは伝統的なライバルに対して大差での得点差で支配を続けている。

この盛り上がりはピッチ上にとどまらず、スタンドにも波及した。「スポティファイ・カンプ・ノウ」スタジアムには、今シーズン前例のない光景となる6万67人の観客が詰めかけ、男子トップチームの試合を上回る記録的な動員数を記録した。

この歴史的な勝利により、バルセロナは自信を持って欧州制覇への道を歩み続け、4月25日と5月2日の準決勝でバイエルン・ミュンヘンと対戦することになり、カタルーニャのチームの野心に新たな試練が待ち受けている。

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