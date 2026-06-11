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史上初…ワールドカップ開幕の歴史的瞬間

メキシコ 対 南アフリカ
メキシコ
南アフリカ
ワールドカップ
メキシコ
南アフリカ

メキシコが新記録を樹立する見込み

ワールドカップ史上初めて、同じ2チームによる開幕戦が再実現した。2026年大会の組み合わせ抽選により、メキシコ対南アフリカ戦が再び開幕戦に。これは2010年南アフリカ大会の再現だ。

木曜夜、アステカ・スタジアムで注目の開幕戦が行われ、開催国メキシコと南アフリカが再び対戦する。韓国とチェコも属するグループAの初戦でもある。

2010年大会の開幕戦でも対戦し、1-1の引き分けだった。南アフリカが先制したが、終了間際にメキシコが追いついた。

1974年以降、公式な開幕戦が定着して以来、同じカードが再現されるのは今回が初めてで、極めて歴史的な意義を持つ。

1974年大会以降、同じ2チームが開幕戦で再戦したのは今回が初めてだ。

ワールドカップ
メキシコ crest
メキシコ
MEX
南アフリカ crest
南アフリカ
RSA

1974年大会以前に開幕戦が制度として定着していなかった頃には、同時刻に複数の試合が行われ、開幕戦を1試合に限定するのが難しい場合もあった。

1938、1950、1958、1966、1970年大会などは1試合で開幕したが、それでも同じ2チームが再び開幕戦で対戦した例はなかった。

メキシコは2010年のアウェーから、今回はホームへと立場を変える。

メキシコは今回で8度目の開幕戦出場となり、最多出場国として単独トップに立つ。

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