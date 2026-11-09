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ロベルト・マンチーニ監督がニコロ・トレゾルディの獲得に本腰を入れ、U-21代表の点取り屋に公然とアプローチしている。DFBはマッテオ・パルマに続き、またも有望株をイタリアに奪われる恐れがある。

コベルチャーノにある連盟施設での会見で、イタリア代表監督は明かした。トレゾルディと直接連絡を取ったのは自身だけではなく、クラウディオ・ラニエリも話し合いに加わっているという。イタリア側首脳陣はクラブ・ブルッヘに所属する22歳のアタッカーの獲得に全力を注ぎ、決着をつけようとしている。

「私はトレゾルディと話したし、ラニエリも彼と話した」とマンチーニ監督は語り、こう続けた。「彼自身がイタリアでプレーしたいと望む必要があると思う。彼は父親と同じくイタリアで生まれた。その父親はU-21欧州選手権で優勝している。彼がアッズーリを選ぶ可能性はあると思う」。さらに「彼は、自分が我々にとって重要な選手になれると分かっている」と付け加えた。

一方、DFBにとってトレゾルディの代表選択は難しい問題になりつつある。トレゾルディはドイツの年代別代表を経験し、ハノーファー96からベルギーに移籍して以来、プレーで注目を集めてきた。ブルッヘでは急速に主力へと成長し、国外のクラブからも獲得候補に挙げられるようになった。

Getty Images

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DFBもニコロ・トレゾルディにアプローチ、決断は2027年夏に

ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督もすでにトレゾルディに目をつけ、ドイツ代表を選んでもらうために本人の意向を直接探っている。しかし、22歳のアタッカーはどちらのフル代表でプレーするか、最終的な表明を先延ばしにしている。

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「僕の心はイタリアとドイツで、少し五分五分です」と、このストライカーは9月に語った。トレゾルディは2027年夏のU-21欧州選手権までは引き続きドイツU-21代表でプレーすることを望んでおり、最終的な決断はその後に下す予定だ。

イタリアサッカー連盟にドイツの有望株を引き入れる意思と力があることを、DFB幹部は数日前にも痛感した。ドイツのU-16、U-17代表を経験したウディネーゼ・カルチョのセンターバック、マッテオ・パルマがドイツに背を向け、イタリア代表を選んだのだ。

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マンチーニ監督は早速、この18歳を11月12日のフランス戦と同15日のベルギー戦に臨むネーションズリーグのメンバーに招集した。