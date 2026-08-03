洗練された青いスーツに身を包み、満面の笑みを浮かべたエディン・ジェコは、気温35度の真昼の強い日差しの中、シャルケのクラブ事務所を後にした。契約書にサインした直後の最初の1枚は、新しいホームユニフォームを着た若いファンが手にした。だが、シャルケ04がこの日の午後にボスニア人スターFWとの2027年までの契約延長を正式発表する前に、まだいくつかの内部日程が残っており、その中には新シーズンのチーム写真撮影も含まれていた。

そのほかにも、週の始まりのベルガー・フェルト周辺は慌ただしい動きに包まれていた。1つのディールはまとまり、別の1つは土壇場で破談に。一方で、ワールドカップ出場者のニコラ・カティッチはメディコスで復帰に向けて懸命に取り組み、ロビン・ゴセンスとデヤン・リュビチッチはひとまず負傷離脱を強いられている。

一方のジェコは、シーズン終盤の追い込みやワールドカップでも一部プレーの妨げとなっていた肩の負傷から完全復活。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として臨んだワールドカップでは16分の1決勝で敗退（アメリカに0-2）したが、VfLヴォルフスブルクでの最後のブンデスリーガ出場から15年を経て、再びドイツ1部の舞台で旋風を巻き起こす準備は整っている。

スポーツ担当取締役のフランク・バウマンは休暇中の彼を訪問し、ミロン・ムスリッチ監督、主将ケナン・カラマン、そしてボスニア代表のチームメートであるカティッチもジェコにメッセージを送り、電話をかけていた。さらに、新加入のゴセンスも、フィレンツェとミラノでともに過ごした時代を知る間柄として、公の場でこう称賛していた。「エディンは素晴らしい人間で、素晴らしいフットボール選手だ。実現してほしいというのが私個人の願いだ」

イェスパー・リンドストロームはすでにゲルゼンキルヒェン入りしていた

もっとも、両者の共演は当面実現しそうにない。ゴセンスが週末のカッセルとのテストマッチ（5-0）で太ももを負傷していたためだ。離脱期間の詳細についてシャルケ側は明かしていないが、『Bild』は数週間に及ぶと報じた。土曜日に後半途中で足を引きずりながらピッチを後にしていた司令塔デヤン・リュビチッチについては、「軽いふくらはぎの負傷」にとどまり、練習を一時的に外れるだけだという。カティッチは火曜日にジェコとともにチーム練習へ合流する見込みだ。

最初の騒動は、その前の夜のうちにすでに広がっていた。最初に『Bild』が報じたのは、週末からすでにゲルゼンキルヒェン入りしていた元フランクフルトのイェスパー・リンドストロームの移籍が破談になったというものだった。その後、『Sky』も、イタリア側が口頭合意を繰り返し守らなかったことを受けて、SSCナポリとの交渉が決裂したと伝えた。争点の1つは、レンタル移籍に買い取りオプションを盛り込むのか、それとも買い取り義務にするのか、という点だったという。

ムスリッチに残されているのは、DFBポカールの初戦でレギオナルリーガ所属のハレッシャーFCと対戦するまでに、3週間のフルメニューのトレーニングと2つの非常に厳しいテストマッチだ。「シャルケ・ターク」の一環として、S04は土曜日にイタリアの強豪アタランタ・ベルガモを迎え、1週間後にはフェルティンス・アレーナ25周年を記念して、スター軍団レアル・マドリーが登場する。