口頭合意はどうやら破られた！ シャルケ04の大型移籍はやはり土壇場で破談に終わった。

洗練された青いスーツに身を包み、満面の笑みを浮かべたエディン・ジェコは、35度の強い真昼の日差しの下でシャルケの事務所を後にした。契約書にサインした直後の最初の写真は、新しいホームユニフォームを着た若いファンが手にした。だが、シャルケ04がこのボスニア人スターFWとの2027年までの契約延長を午後に正式発表する前には、いくつかの内部日程が残されており、その中には新シーズン用のチーム写真撮影も含まれていた。

そのほかでも、週の始まりのベルガー・フェルト周辺は慌ただしい動きを見せていた。1つの取引はまとまり、もう1つは土壇場で破談に。一方で、ワールドカップ出場者のニコラ・カティッチはメディコスで復帰に向けて懸命に取り組み、ロビン・ゴセンスとデヤン・リュビチッチは当面、負傷により離脱を余儀なくされている。

一方のジェコは、シーズン終盤戦とワールドカップでも一部プレーを制限されていた肩の負傷から完全回復。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として臨んだワールドカップでは十六分の一決勝で敗退（アメリカに0-2）したが、VfLヴォルフスブルクでの最後のブンデスリーガ出場から15年を経て、再びドイツ1部で旋風を巻き起こす準備が整っている。

「ブンデスリーガ昇格は、自分のキャリアの中でもハイライトの1つだ。本当に特別だった」とジェコは契約延長後に語った。「まだハングリーさはある。そして、ブンデスリーガでもチームの力になりたい」

フランク・バウマンSDは休暇中のジェコを訪問。ミロン・ムスリッチ監督、主将ケナン・カラマン、さらにはボスニア代表の同僚カティッチもジェコにメッセージを送り、電話をかけていた。そして新戦力のゴセンスも、フィレンツェとミラノでともに過ごしたジェコについて公の場で賛辞を送っていた。「エディンは素晴らしい人間で、素晴らしいサッカー選手だ。実現してほしいというのが私個人の願いだ」

イェスパー・リンドストロムはすでにゲルゼンキルヒェン入りしていた

ただ、当面は2人が一緒にプレーすることはなさそうだ。ゴセンスが週末のカッセルとのテストマッチ（5-0）で太ももを負傷していたためである。離脱期間の詳細についてシャルケは明らかにしていないが、『ビルト』は数週間と報じた。土曜日に後半途中で足を引きずりながらピッチを後にしていた司令塔デヤン・リュビチッチについては、「軽いふくらはぎの負傷」にとどまり、トレーニングを一時的に外れるだけだという。カティッチは火曜日にジェコとともにチームトレーニングへ合流する予定だ。

最初の騒動は、その前夜のうちにすでに広がっていた。まず『ビルト』が、元フランクフルト所属のイェスパー・リンドストロムの移籍が破談になったと報道。リンドストロムは週末以降、すでにゲルゼンキルヒェンに滞在していた。その後、『スカイ』も、イタリア側が口頭合意を繰り返し守らなかったことを受けて、SSCナポリとの交渉が決裂したと伝えた。争点の1つは、このレンタル移籍に買い取りオプションを盛り込むのか、それとも買い取り義務にするのか、という点だったという。

ムスリッチには、レギオナルリーガ所属のハレシャーFCとのDFBポカール初戦を迎えるまでに、3週間のフルメニューのトレーニングと2つの絶対的なハードテストが残されている。「シャルケ・ターク」の一環として、S04は土曜日にイタリアの強豪アタランタ・ベルガモを迎え、1週間後にはフェルティンス・アレーナ25周年を記念してレアル・マドリーのスター軍団が姿を見せる。