「口を開けば、やばいことになる」――アーセナルのファンがサカと全盛期のアザール、どちらを選ぶべきか

忠誠心が激しく、かつ揺るぎないサッカーという世界において、ロンドンの街角で繰り広げられたあのやり取りほど、ファン心理の静かな美しさを捉えたものはほとんどないだろう。あるアーセナルのサポーターが、シンプルでありながら挑発的な質問を突きつけられた。「ブカヨ・サカか、それともエデン・アザールか？」

質問されたサポーターは当初、ジョゼ・モウリーニョの名言「口を開けば、トラブルに巻き込まれる」を冗談交じりに引用して躊躇し、今もなおベルギーの魔術師を崇拝するグループの半数から受けるであろう反発を明らかに天秤にかけていた。

しかし、相手はそれを受け入れない。「言えよ」と、本物のサッカー仲間だけが放つことのできる、冗談とプレッシャーが見事に混ざり合った口調で、冷静に促す。

彼は深呼吸をし、覚悟を決めて、断言した。「サカだ。」

それは、純粋で飾り気のない忠誠心が露わになった瞬間であり、現代のサッカーサポーターの魂を雄弁に物語るものだった。

正直に言おう。全盛期のアザールはまさに魔法そのものだった。あのフェイント、あの爆発的なスピード、そしてゴールキーパーが「こいつは一体どこの星から来たんだ？」と首をかしげながらネットからボールを拾うようなゴール。チェルシーのファンは今でも、エデンがプレミアリーグを自分の遊び場に変えてしまった夜を思い出し、目頭を熱くしている。

だが、サカはどうか？この若者は最近、別次元のプレーを見せている。アーセナルが育てた英雄は、「任せておけ」とでも言わんばかりの笑顔で攻撃を牽引し、週ごとにアシスト、ゴール、そして圧倒的な輝きを放っている。彼はミケル・アルテタ率いるチームの心臓部であり、大一番で真価を発揮し、不可能を日常茶飯事のように見せる存在なのだ。

アーセナルのサポーターが、プレミアリーグの伝説的な選手よりも、現役の「ガナー」を選ぶなんて？ それは単なるファンとしての偏りではなく、次元の違うほどの信頼だ。まさに、私たちがこのスポーツを愛する理由を如実に物語る瞬間だ。盲目的な忠誠心、大胆不敵な挑戦、そして周囲がこぞって批判しようとも、自分の選択を貫き通す姿に感じるこの上ない喜び。

どこかで、引退して手に入れたコーヒーをすすりながら、アザールはきっと笑っているだろう。新世代がすでに人々の心を奪い始めていることに、驚きつつも。そしてサカは？彼はピッチを輝かせるのに忙しくて、周囲の騒ぎなど気にも留めていない。

一つ確かなことがある。このアーセナルの若者は、単に選手を選んだだけではない。彼は「戦士」を選んだのだ。そして、チームメイト全員が、これからの数シーズンにわたり、その答えを彼に思い出させてくれるだろう。フェアプレーだ、若き戦士よ。フェアプレー。⚽