共有 GOALをGoogleでフォロー

バイエルン・ミュンヘンが新たな契約交渉に向けて準備を進める中、最高経営責任者（CEO）のヤン＝クリスティアン・ドレーゼン氏は、フランス人ウインガーのミカエル・オリーセが将来バロンドールを受賞できるとの見方を示した。バイエルン首脳陣は、夏にレアル・マドリーからの獲得の動きを退けた後、主力プレーメーカーのオリーセを現行契約が満了する2029年以降も引き留めたいと考えている。

広告

ドイツの強豪、契約延長交渉を計画

ドレーゼンは、アリアンツ・アレーナの首脳陣が、オリーズのバイエルンでのプレー継続に向けて本人や代理人らとの交渉を始める意向だと認めた。クリスタル・パレスから2024年に移籍金5300万ユーロで加入したこのアタッカーは、ドイツで目覚ましい活躍を見せ、『トランスファーマルクト』での市場価値が1億8000万ユーロに急騰した。2026年の投票で9位に入ったこともあり、引く手あまたのFWを引き留めることは引き続き優先事項となっている。

クラブ幹部、個人賞獲得の可能性を支持

月曜日に行われた華やかな授賞式でトップ10に入った背景には、クラブとフランス代表の双方で目覚ましい活躍を見せた2025-26年の評価対象期間がある。創造性豊かなサイドアタッカーは計69試合に出場し、27ゴール35アシストという驚異的な数字を記録。欧州屈指のチャンスメーカーとしての地位を確立した。

このウインガーがサッカー界最高の個人賞を獲得する可能性について、ドレーゼンは『シュポルト・ビルト』にこう語った。「マイケルが才能に恵まれたサッカー選手かどうか、議論の余地はない。間違いなくそうだ。いつかバロンドールを受賞すると思うかと今日聞かれたら、私の答えは常に『受賞できない理由が見当たらない』だ。もちろん、彼の周囲でうまく機能するチームも必要だ。ここにはそれがあるし、彼もそのことをありがたく思っている」

際立つ数字が裏付ける市場価値の急騰

この躍動感あふれるFWは、2026-27シーズンもその勢いを維持し、ここまで公式戦わずか11試合で10ゴール6アシストを記録している。現行契約はまだ3年近く残っているものの、ブンデスリーガ王者は急成長に報いることで、欧州のクラブからの関心を退けようとしている。

広告 広告

新契約について選手側と話し合うクラブの計画を問われたドレーゼンは、こう付け加えた。「マイケルにはできるだけ長く我々の下でプレーしてほしい。適切な時期が来れば、彼と将来について話し合う」

デア・クラシカーの大一番を前にカップ戦へ

オリーズは次に、水曜日の夜にバイエルン・ミュンヘンがマクデブルクをホームに迎えるDFBポカール2回戦で、さらに得点を重ねることを狙う。土曜日には宿敵ボルシア・ドルトムントをホームに迎えるブンデスリーガの大一番が控えており、週半ばの国内カップ戦を順調に勝ち抜くことが重要だ。こうした注目度の高い試合で輝き続ければ、このウインガーの今後の個人賞獲得を後押しする材料はさらに増えるだろう。