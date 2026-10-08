マックス・エーベルSDが、断られ続けた末にFCバイエルンの新監督としてヴァンサン・コンパニを引き当てた際、ファンや専門家が目を疑ったのは、まだそれほど昔のことではない。指導者としてはほぼ無名だったベルギー人指揮官は、その数週間前にバーンリーFCを率いてプレミアリーグからあっさり降格していた。

だが、コンパニは2024年夏にミュンヘンへ到着すると、息をのむようなサッカーと人間的魅力で批判派を瞬く間に黙らせた。一方で、イングランド北西部では風向きが劇的に変わっている。

バーンリーは今なお“エレベータークラブ”の典型ではある。それでも、元世界的センターバックが去ってから2年あまりで、クラブは競技面でも財政面でも瓦礫の山のような状態になっている。

ヴァンサン・コンパニ退団後、バーンリーFCに何が起きたのか

まずは順を追って見ていこう。コンパニは2022年の降格後、驚異的かつ歴史的な勝ち点101を積み上げ、バーンリーをプレミアリーグへ鮮やかに引き戻した。しかし、現在のバイエルン指揮官は再び2部へ沈む転落を食い止めることはできなかった。この状況に当時、前任者ショーン・ダイチは怒りをあらわにしていた。

現在55歳のダイチは、バーンリーで2度の昇格を果たし、クラブを5シーズンにわたってイングランド1部に残留させた人物。その彼はこうまくし立てた。「たしか彼は24ポイントだったと思う。それでクラブは1億5000万ユーロを使ったのに、彼はバイエルンの仕事を手にした。どうしてそうなるのか分からないよ！ それが自分だったらよかったのに。クラブに1億5000万ユーロの借金を残して、それでバイエルンの仕事を得られたらよかったのに。まあいい、人生というのは実に興味深い方向へ転がるものだ」

バーンリーはその一環として、ゼキ・アムドゥニをクラブ史上最高額の1860万ユーロで獲得した。だが、それでも状況は変わらなかった。わずか勝ち点24（5勝24敗）、得失点差41:78で、最終的な順位は19位。コンパニを擁護するなら、その後の即時昇格を経ても、後任のスコット・パーカーも再度の降格を防ぐことはできなかった。今季は2部チャンピオンシップに戻った中で、コンパニの同胞ニッキー・ハイエンが昇格へのボタンを押すはずだった。

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バーンリーFCは現在、チャンピオンシップ最悪のチーム

しかし、バーンリーのエレベーターは今、さらに下へ向かっている。つまり、競技的な“無人地帯”へ落ち込もうとしているのだ。厳しい現実は、昇格圏争いではなく降格圏の底。8試合を終えた時点で、クラブはリーグで唯一の未勝利チームとして、わずか勝ち点4で最下位に沈んでいる。さらに失点17はノリッジ・シティと並びリーグワーストの守備成績だ。

かつてKSCでプレーしたGKマックス・ヴァイスは、開幕前に新たな正守護神へ昇格したものの、今ではその定位置を失った。主将カイル・ウォーカーも直近ではベンチへ追いやられている。ただ、こうした措置によって期待された解放の一撃は、長い代表ウィーク前のダービー・カウンティ戦でも生まれなかった。

1-1の引き分けは、まだ始まったばかりの今季ですでに4度目のドロー。掲げていた再昇格という目標は、ますます遠のいている。実際、チャンピオンシップでは開幕8試合で未勝利のクラブが昇格した例はこれまで一度もない。「これは受け入れ難い」と、ハイエンは試合終了後に語った。「フラストレーションがたまる」

さらにハイエンは、クラブ・ブルッヘでかなり成功した数年間（リーグ優勝とカップ優勝）の後、最初の公式戦のわずか29日前にチームを引き継いだ自身の解任の可能性についても、すでにオープンに口にしている。「サッカー界がどういうものかは分かっている。でも理由はたくさんあるとも言ったし、それを考慮するかしないかは別だ」とBBC Radio Lancashireに話し、こう強調した。「責任が自分にあることは分かっているし、もし十分ではないと判断されるなら、その時はどうなるか見てみよう」

今回は“ヨーヨー現象”が起きない可能性が極めて高いとはいえ、ハイエンはひとまず続投する見通しだ。ただ、警鐘はクラブの残高という観点からも鳴り響いている。 BBCは先日、この状況にぴったりの比喩を用いた。「ヨーヨーの問題は、勢いが逆転してひもが緩んでしまうと、もう元に戻ってこないことだ」。そして“緩んでいる”という言葉は、このクラブの財政的なてこにも当てはまる。バーンリーは冬に有力選手を獲得して競技面の傾きを修正できる状況には、ほど遠い。

巨額の負債！ バーンリーFCが財政的に行き詰まっている理由

その最大の責任を負っているのがアラン・ペイスだ。このアメリカ人は2020年12月、投資会社ALKキャピタルを通じてバーンリーを買収した。ただし、その買収資金は融資で賄われた。言い換えれば、財政的負担の大部分はクラブ自身にのしかかっており、プレミアリーグに比べて収入が大幅に少ない降格後は、その重みがさらに増している。『Guardian』の情報によれば、現在の負債総額はユーロ換算で1億6500万ユーロ超。また買収に関連して、その会社はクラブに対してなお9400万ユーロの負債を抱えているという。

こうした状況を受け、ペイスがここ最近のホームゲームでファンから激しいチャントを浴びたのも不思議ではない。かつてアディダスとマンチェスター・ユナイテッドで働いていたCEOジェームズ・ホルロイドは、就任からわずか15カ月で早くも見切りをつけ、辞任を表明した。経営陣の財務計画の不備をめぐる混乱も重なり、バーンリーは移籍金収入に頼らざるを得ない状況にある。今夏はマクシム・エステーヴのRBライプツィヒ移籍を含め、総額約1億2400万ユーロ分の選手を売却した一方で、新戦力に投じた額はイングランドでは比較的少ない5300万ユーロ強にとどまった。

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ジェイミー・ヴァーディ獲得も気休め以上にはならず

バーンリーのスカッドにおける不均衡を象徴しているのがFWのポジションだ。昨季、降格したとはいえ11得点を挙げ、今季もチャンピオンシップで2試合を終えた時点ですでに2ゴールを決めていたジアン・フレミングをイプスウィッチ・タウンへ2000万ユーロで売却したが、その資金は再投資されなかった。その代わりにやって来たのは、チェルシーFCからのレンタルで加わった19歳のダスタン・サトパエフと、移籍市場閉幕直前に加入した、それまで無所属だったジェイミー・ヴァーディだった。

かつてレスター・シティを驚異の優勝へ導いた伝説的ストライカーの栄光の日々は、すでに遠い過去のものだ。この補強は、よく言っても気休め程度にすぎない。39歳のベテランスターはここまで、無得点の短時間出場2試合にとどまっている。

残留への希望をつなぐのは、過去に開幕8試合未勝利だった10チームのうち、最終的に7チームが生き残ったというデータだけだ。3部リーグ1への降格となれば、バーンリーにとってはあらゆる面で最悪のシナリオになるだろう。

バーンリーFCが最下位：チャンピオンシップ最新順位表