スポーツ担当取締役のマックス・エーベルが、断られ続けた末にヴァンサン・コンパニをバイエルンの監督として引っ張ってきた際、ファンや専門家が目を丸くしていたのは、まだそれほど昔のことではない。指導者としてはまだほとんど実績のなかったこのベルギー人は、数週間前にFCバーンリーを率いてプレミアリーグからあっけなく降格していた。

それでもコンパニは2024年夏にミュンヘンへやって来ると、息をのむようなサッカーと持ち前の魅力で批判を瞬く間に封じ込めた。一方、イングランド北西部では風向きが劇的に変わっている。

確かにバーンリーはいまなお“エレベータークラブ”の典型だ。だが、かつての世界的センターバックが去ってから2年あまりで、クラブはスポーツ面でも財政面でも瓦礫の山のような状態になっている。

ヴァンサン・コンパニ退任後、FCバーンリーに何が起きたのか

ただ、順を追って見ていこう。コンパニは2022年の降格後、驚異的かつ歴史的な勝ち点101を積み上げ、バーンリーを鮮やかにプレミアリーグへ復帰させた。しかし、現バイエルン指揮官は再び2部へ沈む転落を防ぐことはできなかった。この状況に当時、前任者ショーン・ダイチは怒りをあらわにしていた。

現在55歳のダイチは、バーンリーを2度昇格させ、クラブを5シーズンにわたってイングランド1部に残留させた人物だが、こうまくし立てた。「確か、彼は24ポイントを取った。なのに彼らはそのために1億5000万ユーロを使い、彼はバイエルンの仕事を手にした。どうしてそんなことになるのか、私には分からない！ それが私だったらよかったのに。1億5000万ユーロの負債をクラブに残して、それからバイエルンの仕事を得たかったよ。まあ、とにかく人生というのは面白い方向に転がるものだ」

バーンリーはとりわけ、ゼキ・アムドゥニをクラブ史上最高額の1860万ユーロで獲得した。だが、それでも状況は変わらなかった。わずか勝ち点24（5勝24敗）、得失点差41:78で、最終順位は19位。直接の再昇格を果たしたのち、コンパニを擁護するなら、後任のスコット・パーカーも再度の降格を防ぐことはできなかった。そして2部チャンピオンシップに戻った今季は、コンパニの同胞ニッキー・ハイエンが“エレベーターの上昇ボタン”を押すはずだった。

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FCバーンリーは現在、チャンピオンシップ最下位のチーム

だが、バーンリーの“エレベーター”はいま、さらに下へ向かっている。つまり、競争の埒外へと沈みつつあるのだ。厳しい現実は、昇格圏ではなく降格圏。8節終了時点でクラブはリーグ唯一の未勝利チームとして、わずか勝ち点4で最下位に沈んでいる。さらに17失点はノリッジ・シティと並ぶリーグワーストの守備成績だ。

かつてKSCでプレーしたGKマックス・ヴァイスは、開幕前に新たな正守護神へ昇格したものの、すでに定位置を失った。主将カイル・ウォーカーも直近ではベンチに追いやられている。そうした措置による起爆剤は、長い代表ウィーク前のダービー・カウンティ戦でも不発に終わった。

1-1は今季早くも4度目の引き分け。掲げていた再昇格の目標は、ますます遠のいている。というのも、チャンピオンシップでは8試合を終えてなお白星のないクラブが昇格した例はこれまで一度もないからだ。ハイエンは試合後、「これは受け入れがたい」と話し、「フラストレーションがたまる」と続けた。

そのうえハイエンは、初の公式戦のわずか29日前にチームを引き継いだにもかかわらず、すでに自身の解任の可能性についても公然と語っている。クラブ・ブルッヘではリーグ優勝とカップ優勝を果たしていた指揮官は、BBC Radio Lancashireに対し、「サッカー界がどういうものかは分かっている。ただ、多くの理由があるとも言ったし、それを考慮するかしないかは別だ」と述べ、「自分に責任があることは分かっているし、もし十分ではないと判断されるなら、そのときどうなるか見てみよう」と強調した。

今回、ジョジョ現象はおそらく起きない見通しではあるが、ハイエンはひとまず続投が許されている。ただ、警鐘はクラブの預金残高にも向けて鳴っている。実際、 BBCは最近、この状況にぴったりの比喩を用いた。「ヨーヨーの問題は、勢いが逆転して糸がたるむと、もう戻ってこないことだ」。そして“たるんだ”という言葉は、クラブの財政レバーにも当てはまる。バーンリーは冬に有力選手を補強してスポーツ面の傾きを修正できる状況からは程遠い。

巨額の負債！ FCバーンリーが財政的に行き詰まっている理由

第一の責任を負っているのはアラン・ペースだ。このアメリカ人は2020年12月、自身の投資会社ALKキャピタルを通じてバーンリーを買収した。ただし、その買収は借入によって賄われた。裏を返せば、財政負担の大部分はクラブ自身が背負っており、プレミアリーグに比べて収入が大幅に少ない降格後は、その重みが極めて大きくなっている。『Guardian』の情報によれば、現在の負債総額はユーロ換算で1億6500万ユーロ超。また、買収の一環として同社はクラブに9400万ユーロの債務も負っているとされる。

こうした状況だけに、ペースがここ数試合のホームゲームで激しいファンのチャントを浴びたのも不思議ではない。かつてアディダスやマンチェスター・ユナイテッドで働いていたジェームズ・ホルロイドCEOは、就任からわずか15カ月で早くも見切りをつけ、辞任を表明した。首脳陣の財務計画の不備を巡る混乱もあり、バーンリーは移籍金収入に頼らざるを得ない。夏にはマクシム・エステーヴをRBライプツィヒへ放出した件を含め、総額約1億2400万ユーロ分の選手を売却。一方で新戦力獲得に投じたのは、イングランドでは比較的少額の5300万ユーロ強にとどまった。

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ジェイミー・ヴァーディ獲得も“気休め”以上ではない

バーンリーの陣容のアンバランスさを象徴しているのがFWのポジションだ。昨季は降格しながらも11得点を挙げ、今季もチャンピオンシップで2節終了時点ですでに2ゴールを記録していたジアン・フレミングを、イプスウィッチ・タウンへ2000万ユーロで売却したが、その資金は再投資されなかった。代わりに加わったのは、チェルシーから期限付き移籍で加入した19歳のダスタン・サトパエフと、移籍市場閉幕直前に加入した所属先のなかったジェイミー・ヴァーディだった。

かつてレスター・シティを驚きの優勝へ導いた伝説的ストライカーの栄光の日々は、すでに遠い過去だ。この補強は、あったとしても気休め程度にすぎない。これまで39歳のベテランは、無得点の短時間出場2試合にとどまっている。

残留への希望をつなぐのは、過去に8試合を終えて未勝利だった10チームのうち、最終的に7チームが残留を果たしたというデータだけだ。3部リーグ1への降格となれば、バーンリーにとってあらゆる面で最悪の事態となるだろう。

最下位に沈むFCバーンリー：チャンピオンシップ最新順位表