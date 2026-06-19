今回のワールドカップで、ポルトガル代表の序盤は波乱続きだ。試合数日前に選手たちがビーチへ行き騒動に。コンゴ民主共和国との試合は1－1の引き分けに終わった。 さらに大会後にロベルト・マルティネス監督が辞任するという噂も流れている。

さらにヒューストンのミックスゾーンでジョアン・ネヴェスが放った発言が波紋を呼び、チームメイトと伝説的キャプテン、クリスティアーノ・ロナウドの間に憶測が飛び交っている。

コンゴ戦で唯一の得点を挙げ、MOMに選ばれたネヴェスはこう話した。「クリスティアーノが代表やサッカー界に何をもたらしたかは誰もが知っている。だが今は、彼も自分たちと同じで、他の選手と何ら変わらないと理解している。 彼はチームの一員であり、他の選手と同じように貢献している。代表チームを支えるためにここにいるのだ」と語った。この発言は、キャプテンの地位を軽視するものであり、波紋を呼んだ。

こうした雰囲気の中、6月19日（金）の記者会見では、 6月19日、代表チームが休息日明けにパームビーチで練習を再開したのと同じタイミングで開かれた。初戦を「100％のコンディションではない」として欠場したディフェンダーのルーベン・ディアスがメディア対応に選ばれた。

マンチェスター・シティのディフェンダーは論争を収束させるため質問に丁寧に答え、スペイン紙『マルカ』によるとこう語った。「クリスティアーノは常に脚光を浴びているが、今は全員に関わる瞬間だ。何も異常はない。 私が代表に加入して以来、状況はこうであり、今後もこのままである」と語った。さらに質問が続くと、「全く問題ない。取るに足らないことだ」と断言した。

ディアスは代表チーム内に不和はないと断言し、「憶測」という言葉を繰り返した。 「こうした騒動は、私たちの自信や能力、信念には影響しない。大きな大会は完璧には進まない。早期に困難に直面するのはむしろ良いことだ。大会で勝つには、チームが試合ごとに成長し続ける必要がある」。

また、記者たちは「ビーチ問題」も取り上げた。コンゴ戦まで96時間しかないのに選手たちがマイアミのビーチで過ごしたことが報じられ、国内では激しい批判が起こっていた。 ディアスは、次戦のウズベキスタン戦での先発が予定されている。彼はポルトガルメディアを批判した。「非難の多くはあなた方にある。ファンは記事しか読まず、情報が不足している。真実を伝えるのがあなたの義務だ。 ビーチへ行くのは自然な行為であり、むしろチームにプラスになると考えています。適切に行えば良いことしかありません。監督は批判があることを承知で決断し、私はその勇気を尊敬します」。

勝ち点状況は依然安全圏だ。ウズベキスタン戦とコロンビア戦に勝てばグループ首位で突破できるため、運命は自分たち次第だ。ディアスは火曜の試合へ視線を向け、こう結んだ。 「誰もが立ち上がって拍手してくれるような理想的なシナリオは想定していない。今は地に足をつけて戦うことが最も重要だ」と結んだ。