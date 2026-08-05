ベシクタシュは現在、直近ではユヴェントスでプレーしていた、現時点で無所属のドゥシャン・ヴラホヴィッチの獲得に動いている。これはスュペル・リグの同クラブ会長セルダル・アダルが認めたもの。「取り組んでいる」と同氏は記者団に語り、セルビア人FWへの関心の可能性について問われるとそう答えた。ベシクタシュは此前、同じく無所属で、直近ではリヴァプールに所属していたモハメド・サラーとも関連づけられていたが、選手本人と代理人の要求額が高額だったため、移籍は成立しなかった。

その代わり、サラーはリーグライバルのトラブゾンスポルと契約する見通しが強まっており、それによってベシクタシュはトルコのビッグクラブによる軍拡競争の中で、話題性のあるビッグネームをさらに加えなければならない状況にあると感じている。ヴラホヴィッチは昨季、イタリア・セリエAで最高給取りだったが、トリノでの契約は満了した。報道によれば、ビアンコネリは26歳の同選手に対して大幅な減俸でのオファーを提示していたものの、ヴラホヴィッチはこれまでのところ応じていない。

ユーヴェはすでに攻撃陣のためにランダル・コロ・ムアニを完全移籍で確保しているため、トリノのクラブは現時点でヴラホヴィッチの承諾をもはや必要としていない。一方のベシクタシュは、今夏に陣容を大幅に強化し、再びスュペル・リグの優勝争いに加わることを望んでいる。これまでにはアレクサンダー・ニューベル（バイエルン・ミュンヘン）、レアンドロ・トロサール（アーセナル）、サリフ・エズジャン（ボルシア・ドルトムント）らが黒い鷲に加わっている。ヴラホヴィッチを獲得できれば、前季4位のベシクタシュが今や再びタイトル争いで計算に入る存在だということをライバルに示す、さらに明確なメッセージとなるだろう。

Getty Images

ヴラホヴィッチはパルチザン・ベオグラードの下部組織出身で、18歳の時に320万ユーロでフィオレンティーナへ移籍した。そこで印象的な活躍を見せた結果、ユヴェントスはその3年半後に彼のために約8500万ユーロを投じた。契約満了により、トリノのクラブは今や彼を移籍金なしで手放さなければならない。クラブ史上でも最悪の取引の一つだ。