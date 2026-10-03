チェコ代表のサンティ・デニア監督は、スペインに1-3で敗れたものの、選手たちのパフォーマンスに誇りを感じていると語り、チームは試合を通じて全力を尽くしたと強調した。この一戦では、チェコに2-2の同点をもたらす可能性のあった得点が物議を醸す形で取り消される場面があった。

デニアは試合後の記者会見で次のように述べた。「私たちは自分たちが示した仕事に非常に誇りを持っている。選手たちは全力を尽くしてくれた。これこそ私たちが続けていくべきやり方だ」

チェコの指揮官は取り消されたゴールについても触れ、審判の判定をめぐる議論に加わることは避けつつ、こう語った。「私は審判を尊重している。あれは非常に複雑な仕事だし、審判について語るのは好きではない。パブロからはゴールの前にファウルを取ったと聞いた。試合中、緊張感の中でいくつか抗議があった。それだけのことだ」

デニアはチェコ代表が見せている成長を称賛し、スペインとの経験が今後の段階でチームにとって有益なものになると強調した。

彼はこう述べた。「私たちはチームの仕事とパフォーマンスに非常に満足している。サラマのチームは絶えず成長を続けており、最も重要なのは献身だ。今はチームとして成長するのに最適な時期であり、この厳しい経験は将来のネイションズカップで役立つだろう」

さらにこう付け加えた。「私たちは向上しなければならない。それには私自身も含まれる。やるべきことはたくさんある」

デニアは試合を取り巻いた雰囲気についても語り、スペイン代表監督のルイス・デ・ラ・フエンテとの長い関係に触れてこう述べた。「多くのことに割く時間はなかった。私は協会の全員を知っているし、彼がどれほど成長したかも知っている」

そして試合後にデ・ラ・フエンテと交わした抱擁について触れ、こう締めくくった。「ルイスとの抱擁は、12年間続いた友情の抱擁だ。その間には苦しい時期もあった。今は調和の時であり、皆さんにはこれを存分に楽しんでほしい」

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