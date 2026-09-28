リスボンで行われたポルトガル・フットボール・サミットで、現在53歳となったロベルト・カルロスがピッチ外で抱えてきた問題について率直に語り、自身の財産のほとんどを失っていたことを明かした。

インテル、レアル・マドリー、フェネルバフチェなどで高額な契約を結んでいたにもかかわらず、カルロスは過去に誤った人物たちとビジネスをしてしまい、その結果、彼らが自身の財産によって利益を得たことを認めた。

元サイドバックは「私の銀行口座を空にした人たちとの問題があった。サッカーで稼いだものの99％を失った」と述べた。「非常に深刻な家族の問題もあった。木曜日の真夜中に床に就き、金曜日には自分の知らない書類の束を受け取った。その時、自分の過去すべてを失ったのだと気づいた」

この件について、本人は現在になって痛切に後悔している「過ちを犯した」と説明。若く、まだ現役の選手たちには、サッカー選手としてのキャリアだけに頼るべきではないと呼びかけた。「私はいつも、現役引退後の将来設計について考えていた」

ブラジル人のカルロスはさらにこう続けた。「大事なのは、選手として自分の物語を築き、自分のイメージを活用することだ。サッカーを離れる決断をした時、私はすでにスポーツディレクターのライセンスを取得していて、多くのブランドと仕事をしていた」 かつての財産の大部分はすでに失われているとはいえ、現在はそこから大きな恩恵を受けているという。

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ロベルト・カルロスは現役時代にいくら稼いだのか？

推計によると、史上最高の左サイドバックの一人とされるカルロスは、現役時代に約1億6000万ユーロを稼いだ。ブラジルの放送局Globoによれば、53歳のカルロスは過去、とりわけ選手代理人たちとの間で問題を抱えていたという。

カルロスはセレソンで2002年ワールドカップを制し、さらにマドリーの白い巨人ではチャンピオンズリーグを3度、スペインリーグを4度制覇した。現在はレアルでユース年代の指導者とブランドアンバサダーを務めている。