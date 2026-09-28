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imago-sport-1083186472.jpgDeFodi Images
Christian Guinin
翻訳者：

「収入の99％が消えた」：レアル・マドリーのレジェンド、約1億6000万ユーロを失う

ラ・リーガ
R. Carlos
レアル・マドリー

ブラジルサッカー界のレジェンド、ロベルト・カルロスは、現役時代に稼いだ財産がもはやあまり残っていないことを明かした。

リスボンで行われたポルトガル・フットボール・サミットで、現在53歳となったロベルト・カルロスがピッチ外で抱えてきた問題について率直に語り、自身の財産のほとんどを失っていたことを明かした。

インテル、レアル・マドリー、フェネルバフチェなどで高額な契約を結んでいたにもかかわらず、カルロスは過去に誤った人物たちとビジネスをしてしまい、その結果、彼らが自身の財産によって利益を得たことを認めた。

元サイドバックは「私の銀行口座を空にした人たちとの問題があった。サッカーで稼いだものの99％を失った」と述べた。「非常に深刻な家族の問題もあった。木曜日の真夜中に床に就き、金曜日には自分の知らない書類の束を受け取った。その時、自分の過去すべてを失ったのだと気づいた」

この件について、本人は現在になって痛切に後悔している「過ちを犯した」と説明。若く、まだ現役の選手たちには、サッカー選手としてのキャリアだけに頼るべきではないと呼びかけた。「私はいつも、現役引退後の将来設計について考えていた」

ブラジル人のカルロスはさらにこう続けた。「大事なのは、選手として自分の物語を築き、自分のイメージを活用することだ。サッカーを離れる決断をした時、私はすでにスポーツディレクターのライセンスを取得していて、多くのブランドと仕事をしていた」 かつての財産の大部分はすでに失われているとはいえ、現在はそこから大きな恩恵を受けているという。

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALGetty Images

ロベルト・カルロスは現役時代にいくら稼いだのか？

推計によると、史上最高の左サイドバックの一人とされるカルロスは、現役時代に約1億6000万ユーロを稼いだ。ブラジルの放送局Globoによれば、53歳のカルロスは過去、とりわけ選手代理人たちとの間で問題を抱えていたという。

カルロスはセレソンで2002年ワールドカップを制し、さらにマドリーの白い巨人ではチャンピオンズリーグを3度、スペインリーグを4度制覇した。現在はレアルでユース年代の指導者とブランドアンバサダーを務めている。

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