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ライブ
imago-sport-1083186472.jpgDeFodi Images
Christian Guinin
翻訳者：

「収入の99％が消えた」：レアル・マドリーのレジェンド、わずかに1億6000万ユーロを失う

ラ・リーガ
R. Carlos
レアル・マドリー

ブラジルサッカー界のレジェンド、ロベルト・カルロスは、プロキャリア中に稼いだ財産がもうほとんど残っていないことを明かした。

リスボンで開催されたポルトガル・フットボール・サミットで、現在53歳となったロベルト・カルロスはピッチ外での問題について率直に語り、自身の財産のほぼすべてを失いかけていたことを明かした。

インテル、レアル・マドリー、フェネルバフチェ・イスタンブールなどで高額契約を結んでいたにもかかわらず、カルロスは過去に間違った相手とビジネスをしてしまい、その結果、彼らが自身の資産で利益を得ていたことを認めた。

元サイドバックは「私の銀行口座を空にした人たちとの問題があった。サッカーで稼いだものの99％を失った」と語った。「非常に深刻な家族の問題もあった。木曜日、私は真夜中に床に就き、金曜日になると、自分の知らない書類の山を受け取った。その時、自分の過去すべてを失ったのだと気づいた」

この件について、彼は自分が「過ちを犯した」とし、今ではそれをひどく後悔しているという。そのため、若く現役の選手たちには、サッカー選手としてのキャリアだけに頼ってはならないと訴えた。「私は常に、現役引退後の将来設計について考えていた」

さらに、このブラジル人は次のように続けた。「大事なのは、選手として自分の物語を築き、自分のイメージを活用することだ。サッカーを離れる決断をした時、私はすでにスポーツディレクターのライセンスを持っていて、多くのブランドと仕事をしていた」 かつての財産の大部分はもう残っていないとはいえ、彼は今もそこから大きな恩恵を受けている。

FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALGetty Images

ロベルト・カルロスは現役時代にいくら稼いだのか？

推計によると、史上最高の左サイドバックの一人とされるカルロスは、現役時代に約1億6000万ユーロを稼いだという。ブラジルの放送局Globoによれば、53歳の彼は過去、とりわけ選手代理人たちとの間で問題を抱えていたとされている。

カルロスはセレソンで2002年ワールドカップを制覇し、またマドリーの白い巨人ではチャンピオンズリーグを3度、スペインリーグを4度制した。現在はレアルでユースコーチとブランドアンバサダーを務めている。

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