リスボンで開催されたポルトガル・フットボール・サミットで、現在53歳となったロベルト・カルロスはピッチ外での問題について率直に語り、自身の財産のほぼすべてを失いかけていたことを明かした。

インテル、レアル・マドリー、フェネルバフチェ・イスタンブールなどで高額契約を結んでいたにもかかわらず、カルロスは過去に間違った相手とビジネスをしてしまい、その結果、彼らが自身の資産で利益を得ていたことを認めた。

元サイドバックは「私の銀行口座を空にした人たちとの問題があった。サッカーで稼いだものの99％を失った」と語った。「非常に深刻な家族の問題もあった。木曜日、私は真夜中に床に就き、金曜日になると、自分の知らない書類の山を受け取った。その時、自分の過去すべてを失ったのだと気づいた」

この件について、彼は自分が「過ちを犯した」とし、今ではそれをひどく後悔しているという。そのため、若く現役の選手たちには、サッカー選手としてのキャリアだけに頼ってはならないと訴えた。「私は常に、現役引退後の将来設計について考えていた」

さらに、このブラジル人は次のように続けた。「大事なのは、選手として自分の物語を築き、自分のイメージを活用することだ。サッカーを離れる決断をした時、私はすでにスポーツディレクターのライセンスを持っていて、多くのブランドと仕事をしていた」 かつての財産の大部分はもう残っていないとはいえ、彼は今もそこから大きな恩恵を受けている。

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ロベルト・カルロスは現役時代にいくら稼いだのか？

推計によると、史上最高の左サイドバックの一人とされるカルロスは、現役時代に約1億6000万ユーロを稼いだという。ブラジルの放送局Globoによれば、53歳の彼は過去、とりわけ選手代理人たちとの間で問題を抱えていたとされている。

カルロスはセレソンで2002年ワールドカップを制覇し、またマドリーの白い巨人ではチャンピオンズリーグを3度、スペインリーグを4度制した。現在はレアルでユースコーチとブランドアンバサダーを務めている。