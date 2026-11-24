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レアル・マドリーのフェデリコ・バルベルデとティボー・クルトワが、PSV戦のハーフタイムにジョゼ・モウリーニョ監督が選手たちに与えた指示を明かした。この一戦でチームのパフォーマンスは大きく変わり、ビハインドをはね返して大勝を収めた。

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サンティアゴ・ベルナベウで行われたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第5節で、レアル・マドリーは前半、PSVに0-1とリードを許した。 しかし後半に息を吹き返して5ゴールを奪い、5-1で勝利。大会での全勝（勝ち点15）を守った。

バルベルデとクルトワはロッカールームの舞台裏を語り、モウリーニョ監督の言葉と戦術的な指摘がいかにチームを変えたかを明かした。レアル・マドリーは前半、オランダ勢のプレスに苦しんだが、ハーフタイム明けにはまったく別の姿を見せた。

バルベルデがロッカールームでのモウリーニョの言葉を明かす

バルベルデは後半のレアル・マドリーのパフォーマンスは素晴らしかったと強調し、リードを許してから反応を見せるのではなく、試合開始の1分目から同じ熱量と集中力で臨む必要があると指摘した。

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このウルグアイ人選手は、スペイン紙『マルカ』によると、次のように語った。「後半の僕たちのパフォーマンスは素晴らしかった。1分目からこうやって始めなければならない。彼らはとても良いプレーをしていたし、まったくプレッシャーを受けず、辛抱強くプレーしていた。それがはっきりと表れた。この大会で熱量の低い状態で試合に入ると、それがはっきりと出てしまう」

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ハーフタイムのモウリーニョ監督の話について、バルベルデは選手たちがポルトガル人指揮官の伝えたかったメッセージをよく理解していたと説明した。監督はより多くの努力とパフォーマンスの改善を求めたという。チームは以前のセルタ戦でも同様の問題に直面していた。

「僕たち選手は、監督が言っていたことを理解している。もっと努力して、良くならなければならない。セルタ戦でも同じことが起きた。あそこもボールを持ってプレーする術を知っているチームだ。今日も同じことが起きたけど、僕たちは反応する術を知っていた」

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バルベルデはレアル・マドリーの反撃の立役者の一人となった。チームを試合に引き戻す同点ゴールを決め、スコアの大逆転への道を開いた。その後もホームチームは攻勢を続け、さらに4ゴールを加えて試合を決めた。

バルベルデは後半から出場したジュード・ベリンガムの影響にも触れた。チームはPSVの中盤ラインの背後でボールを保持するのに苦しんでいたが、このイングランド人選手が入ったことで、試合をコントロールし、より良く前進できるようになったと強調した。

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「相手の中盤の選手たちの背後でボールを保持するのにとても苦労していた。ジュードがピッチに入ると落ち着きをもたらしてくれて、ずっと良いプレーができるようになった。これはチーム全体の功績だ」

またバルベルデは、ゴール欠乏に終止符を打ったヴィニシウス・ジュニオールの得点を喜び、チームメイトがプレーを楽しみ、自信を取り戻す姿を見られてうれしかったと語った。

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「彼があんなプレーをして、ゴールを決めて、それを楽しめたことは本当にうれしい。彼はベストな状態ではない試合を何試合も過ごしてきた。今日は友人として、彼のために心からうれしく思う」

サイドバックでの役割について、バルベルデはこのポジションでのプレーを楽しんでおり、監督から信頼を与えられるとより心地よく感じると述べ、さらに成長を続け、チームのために持てる力を最大限に発揮したいとの意欲を示した。

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クルトワがPSVのプレスに苦しんだ理由を明かす

一方、GKティボー・クルトワは、レアル・マドリーが前半に苦しんだ主な問題に光を当てた。チームは監督の指示を求められた形で実行できておらず、特にマンツーマンを基本とするPSVのスタイルに対抗するための動き、プレス、走りの面で不十分だったという。

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このベルギー人GKは、全選手が動いて必要な努力をしなければ、監督の考えを実行するのは不可能になると語った。特に相手にマンツーマンでプレスをかけてくるチームに対してはなおさらで、それがPSVに多くの危険なチャンスを生み出す機会を与えたという。

「僕たち全員が走って、監督の求めることを実行しなかった。そうなると不可能になる。特にマンツーマンでプレスをかけてくるチームが相手ならね。動いて走らなければ、彼らは2、3回の決定機を外して、そのあとPKで得点する。そうなったら、僕がどれか止められるか見てみよう、ということになる。PKのキッカーの心理に影響を与えようと必死に努めているよ」

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クルトワはハーフタイムにモウリーニョ監督が与えた指示についても語った。ポルトガル人指揮官は映像を使って選手たちが犯したミスを示し、PSVがピッチ上で自分たちの考えを実行していたやり方と比較したという。

レアル・マドリーの守護神は「ハーフタイムに監督がスクリーンで見せてくれる映像を見ると、僕たちは物事を正しくできていないのに、彼らはできていることがはっきりわかる。それが僕たちのプレースタイルを変える。後半は良かった」と語った。

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クルトワは、早い時間帯に同点ゴールを決めたことが試合の重要なターニングポイントになったと指摘した。それがチームにプレスを続けるさらなる勢いを与え、その後ジュード・ベリンガムの見事なゴールが生まれ、オランダのチームの反撃の望みを断ち切った。

クルトワはモウリーニョ監督の指示についてさらに説明した。「監督は、50分かそれより前に1点取れれば楽になるが、ゴールが入らなければもっと難しくなると言っていた。でも最初のゴールはすぐに生まれて、そのあとジュードの素晴らしいゴールが決まり、カウンターで彼らを仕留めた」