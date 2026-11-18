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アンジェロ・アンジェロとシュトゥットガルトの関係は、今季終了後に契約満了を待たずに終わる可能性がある。

ブンデスリーガのシュトゥットガルトとMFアンジェロ・シュティラーの関係に亀裂が生じているようだ。 Sport Bildは、クラブ幹部から25歳のシュティラーに対する批判が出ていると報じた。

監査役会の会議では、シュティラーは「もっと勤勉に取り組めるはずだ」と指摘されたという。ピッチ上では、この中央MFはたいてい与えられた仕事をこなすだけで、その振る舞いにも不満が出ている。リーダーとしての役割をもはや果たしておらず、「否定的な話し方でチームメートの士気を何度も下げている」とされる。

ただし、 Sport Bildによると、シュティラーは今もチームメートから「異論なく認められ、尊敬されている」。一方で、今季開幕前に新たに主将に選ばれたデニズ・ウンダフを中心とするチーム評議会には、すでに名を連ねていない。

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一部のクラブ幹部がシュティラーに不満を抱いていることに加え、2028年に満了する契約の延長交渉がまだ行われていないことから、元バイエルン選手のシュトゥットガルトでの将来は「不透明」で、夏の移籍は「双方にとって考えられる」という。

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ここ数カ月、海外の有名クラブがシュティラーに関心を寄せているとの噂が繰り返し浮上していた 。イタリア最多優勝を誇るユヴェントスの新戦力候補としても名前が挙がった。 Sport Bildによると、夏にはブライトン＆ホーヴ・アルビオンもシュティラーの獲得を目指していた。同クラブは 現在プレミアリーグで大きな驚きを与えているチーム だが、シュティラーは移籍を望まなかったという。シュトゥットガルトなら2026-27シーズンにチャンピオンズリーグでプレーできる一方、ブライトンではそれが不可能だからだ。

Getty Images

さらに数日前には、 Tuttosportが、シュティラーはユヴェントスのセリエAでのライバルであるミランで、 バロンドール受賞者ルカ・モドリッチ（41）の後継候補として有力視されている と報じた。モドリッチが夏以降も残留する可能性は低いとみられている。

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アンジェロ・シュティラーのシュトゥットガルト移籍金はいくらだった？

シュティラーは代理人事務所「Sports360」のフォルカー・シュトルートと袂を分かち、現在は代理人がいない。一方、同じく憶測が出ていたトルコのスュペル・リグや北米のメジャーリーグ・サッカーでの、収入面で魅力的な契約については、現段階のキャリアでは考えていないという。シュトゥットガルトでの生活にも満足している。

シュトゥットガルトは2023年夏、ブンデスリーガのライバルである1899ホッフェンハイムから移籍金550万ユーロでシュティラーを獲得した。以来、主力として定位置を確保し、ドイツA代表選手へと成長した。代表では9試合に出場している。

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シュティラーは、夏に米国、カナダ、メキシコで行われた不本意な結果に終わったワールドカップで、ドイツ代表メンバーの一員でもあった。大会では、グループステージ最終戦のエクアドル戦に出場。その後、新たにドイツ代表監督に就任したユルゲン・クロップからは、まだ招集されていない。現在は10月末から離脱の原因となっている内転筋の負傷を抱えており、少なくとも週末の昇格組シャルケ04とのブンデスリーガの試合も欠場する見込みだ。

今季はセバスティアン・ヘーネス監督の下、シュトゥットガルトの公式戦に12試合出場し、4アシストを記録している。