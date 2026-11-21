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リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督は、日曜日にアンフィールドで行われるプレミアリーグの大一番を前に、マンチェスター・ユナイテッドが戦術面で明確な優位性を持つと認めた。マウリシオ・ポチェッティーノ監督の突然の就任により、宿敵の戦い方は予測が難しくなったとみている。

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予測困難なマンチェスター・ユナイテッドを警戒するイラオラ監督

イラオラ監督は、日曜日に行われる注目の プレミアリーグでの対戦 を前に、マンチェスター・ユナイテッドがリヴァプールに対して戦術面でわずかに優位に立つと考えている。アンフィールドでの待望の一戦は、マウリシオ・ポチェッティーノ監督にとって、アウェーチームを率いる初戦となる。ポチェッティーノ監督は先の代表ウィーク中に、ユナイテッドの指揮官として マイケル・キャリック監督の後任に就いた 。

ポチェッティーノ監督のオールド・トラッフォードへの突然の就任 により、常に最大限の集中力が求められる伝統の一戦に予測の難しさが加わった。リヴァプールは今季、好調なスタートを切り、現在プレミアリーグで4位につけている。一方のライバルは、8試合勝利なしという不振に陥り、18位でマージーサイドに乗り込む。

ポチェッティーノ監督の新たな戦術への対応

就任したばかりの監督を相手に準備することは、どのチームにとっても特有の難しさがある。イラオラ監督は、ポチェッティーノ監督がどのような先発メンバーや布陣で臨むかを正確に予測するための、最近の参考材料が指導陣にはないと認めた。

イラオラ監督は報道陣にこう語った。「私たちは監督として対戦したことがあるし、彼にはプレミアリーグでの指揮経験が豊富にあるので、その試合を見ることはできる。アメリカでの試合も見られる。ただ、ユナイテッドには小さな優位性があるのも事実だ。彼らがどのような形で臨むか、正直なところ今は分からず、準備するための参考材料がないからだ」

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伝統の対決で求められるアンフィールドでの好パフォーマンス

予測の難しさはアウェーチームに有利に働くものの、イラオラ監督はピッチ上で問題に対処する選手たちの力に自信を持っている。ユナイテッドの選手たちの基本的な強みと弱みは、ほとんど変わらないと強調した。ただ、ホームチームは今週末、心理的な壁も乗り越えなければならない。リヴァプールは意外にも2023年3月以来、アンフィールドでマンチェスター・ユナイテッドに勝っておらず、ホームのサポーターにとってこの一戦の重要性はさらに増している。

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イラオラ監督は続けた。「いくつかのことに適応しなければならない。選手たちとはすでにある程度の時間を共にしているので、試合の序盤にできるだけ早く対応できればと思う。ただ、私たちは相手の選手をよく知っている。彼らがどういう選手か分かっているし、今日までに見せてきた強みも弱みも分かっている。それが一日で変わることはない。正直、これ以上の大一番はない」

「ここにいられること、こうした試合に関われることを幸運で光栄に思う。この試合の重要性を認識しなければならない。さまざまな要素がある。相手には新監督が就任し、私たちには新たな課題がある。この試合は多くの面で私たちにとって重要だ。ホームでの調子を上げたい。アウェーでは非常に良い戦いができているが、ホームではそうではない。そのための最初の機会が、日曜日のユナイテッド戦だ」

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マージーサイドでの苦しい流れに終止符を

日曜日の試合は、リヴァプールにとって、ホームでの最近の不安定な戦いぶりを正す絶好の機会となる。イラオラ監督は選手たちに、この機会をつかみ、苦しむライバルを相手に力を示すパフォーマンスを求めている。

ユナイテッドにとっては、この厳しい一戦が、ポチェッティーノ監督にプレミアリーグでの不振を即座に断ち切る機会を与える。アンフィールドで予想外の勝利を収めれば、薄れつつある残留への望みにとって、大きな後押しとなるだろう。