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サウジアラビアリーグの移籍市場をめぐる話は、もはや単なる噂ではない。今回は欧州メディア自身が、自分たちのスター選手が中東へ引き抜かれかねないとして警鐘を鳴らしている。

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イギリス紙『タイムズ』の報道を受け、欧州大陸全体がサウジアラビアの新たな計画に注目している。世界のサッカー地図を塗り替えかねないこの計画は、欧州を厳戒態勢に置いている。

同紙によれば、サウジアラビアの各クラブに認められる外国人選手の上限を10人から14人に引き上める案が、ここ数時間で大きく勢いを増しているという。この変更が実現すれば、移籍市場にとってまさに大地震となるだろう。

イギリスメディアはサウジアラビアの規定変更の見通しを前例のないほどの関心をもって取り上げ、多くのクラブが現行規定で認められる外国人選手の上限に達したことを受け、サウジ・プロリーグはいま、まったく新しい段階の選手獲得を目指していると分析している。

事の発端は2023年、クリスティアーノ・ロナウドを筆頭に多くのスター選手が移籍したことにある。サウジアラビアはこの時、スター選手の市場に本格参入し、欧州リーグで活躍してきた著名な選手を次々と獲得した。そして現在、サウジアラビア側にとっての解決策は単純に見える。門戸をさらに広げることだ。

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実際、現行規定の詳細を見ると、サウジアラビアサッカー連盟はトップチームの外国人選手を最大8人までと定めており、さらにU-21カテゴリーで追加の選手を登録することができる。したがって今回提案されている変更は、近年ビッグネームを獲得してきたサウジ・リーグ各クラブのチーム編成における負担を軽減することになる。

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この投資は、イニゴ・マルティネス、ナチョ・フェルナンデス、オスカル・ロドリゲスといったスペインの有力選手たちも引きつけ、彼らは中東で台頭するスターとなった。しかし欧州メディアは、それでもなおサウジアラビアのサッカー計画は止まっておらず、むしろ時間とともに進化していると見ている。

スペインのラジオ局『カデナ・セール』は、現在も検討段階にあるこの新計画が承認されれば、欧州の主要リーグに悪影響が及ぶと指摘した。サウジアラビアの莫大な資金力によって実現した大型契約の前例は、欧州にとって警鐘となっている。欧州は、ビッグネームだけでなく若手選手や台頭する才能までも、さらに失うことを恐れているのだ。

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イングランドからの報道によれば、新規定は2027年夏までの施行を目指しているという。欧州メディアはこの時期を非常に近いと受け止めており、欧州のクラブは自らの才能を守る策を見いだすため、時間との戦いを強いられることになる。

一方で、一部の欧州メディアはさらに深刻な影響として、サウジアラビアのサッカーそのものの役割低下を警告している。外国人スターの加入によって、すでにピッチ上でのサウジアラビア人選手の存在感は薄れているが、25人の登録選手のうち14人が国外から獲得した選手という編成になれば、彼らの役割は完全に隅に追いやられかねない。

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いま欧州メディアが問うているのは、サウジアラビアが計画を実行するかどうかではなく、いつ実行するのか、そして欧州がこの新たな脅威にどう対応するのかである。次なる戦いの舞台はピッチではなく移籍市場だ。そして欧州は、今回の相手には資金面の限界がないことをよく知っている。