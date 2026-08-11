「厳しい警告を突きつけた」レアル・マドリードの2選手がモウリーニョを激怒させる

レアル・マドリードの守備陣は、ポルトガル人指揮官ジョゼ・モウリーニョにとって最大の懸念材料となっている。チームのプレシーズン初戦で守備の綻びが明白に露呈し、新シーズンの開幕を前に選手たちとの対話を強め、表面化したミスの見直しを迫られる事態となった。

スペインの「デフェンサ・セントラル」が報じたところによると、モウリーニョはフェレンツヴァーロシュ戦でレアル・マドリードが喫した失点に怒りをあらわにし、ディーン・ハウセンとアントニオ・リュディガーのプレー対応は容認できないものだったと見なし、この2人に対して公式戦の開幕前にレベルを引き上げる必要があると求めた。

モウリーニョは試合後、ディフェンダー陣に明確なメッセージを送り、こう語った。「君たちにはプレーを改善してほしい。フェレンツヴァーロシュ戦のあの失点は容認できない」。その後、より落ち着いた形で試合を分析し、あの失点は本来なら通常の状況で回避できるはずだった守備の動きのミスによるものだと強調した。

モウリーニョの懸念は、シーズンに向けた準備として戦った2つの親善試合でレアル・マドリードのゴールネットが揺らいだことで、いっそう膨らんだ。ミスは控え選手や若手に限られたものではなく、主力起用が有力視される名前の中にも見られたためであり、これによって指揮官は、この問題は早急な対処を要すると判断するに至った。

モウリーニョが優先順位を変更

こうした懸念を背景に、フロントが移籍市場に参入することを決断した場合、新たなセンターバックの獲得がレアル・マドリードの計算の中で先行する位置を占めるようになった。各種情報によれば、モウリーニョは現時点で中盤に新戦力を加えるよりも、最終ラインの補強を優先しているという。

これは、ディーン・ハウセンが自信を取り戻す必要があると見られる時期に重なっている。レアル・マドリードへの移籍と背番号4の獲得に大きな期待が伴い、自らのポジションで最高の選手の1人へと成長できる最も傑出した若手ディフェンダーの1人と見なされていたにもかかわらず、加入1年目の序盤は期待されたレベルには達しなかった。

一方、リュディガーについては、問題の性質は異なるように見える。それはむしろ、コンディションと最高の状態を取り戻す能力に関わる度合いが大きい。特にこのドイツ人ディフェンダーは十分な経験を備えているものの、現状の兆候は、彼の全盛期がすでに過ぎ去ったものになりつつある可能性を示唆している。

これを踏まえ、フロレンティーノ・ペレスは、移籍期間中に適切な機会が現れれば第一線級のセンターバックを獲得する可能性への扉を閉ざしていない。とりわけ、チームの登録メンバーから一部の選手が退団し、新たな移籍のための枠が空く事態が起きた場合はなおさらだ。

候補となり得る選択肢としてはアレッサンドロ・バストーニやニコ・シュロッターベックといった名前が浮上している。一方でモウリーニョは、公式戦が始まれば守備の綻びが続くことは容認されないこと、そしてレアル・マドリードにとっての真の試練は、準備期間に露呈したミスを手遅れになる前に強みへと変えられるかどうかにあることを理解している。