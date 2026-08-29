アトレティコ・マドリードは、アルゼンチン人フォワードのフリアン・アルバレスに対し、チームでの将来を決断するための最終期限を設定した。同選手にはアーセナルとマンチェスター・シティが獲得に関心を寄せている。

複数の報道によると、スペインの首都のクラブは、来週火曜日の移籍市場閉幕を前に、このアルゼンチン代表選手の売却に意外にも前向きな姿勢を見せているという。ただし、1億2800万ポンドの金額を得ることが条件とされている。

情報によれば、アーセナルは2022年ワールドカップを制したこの選手を積極的に追っているという。

また、この数日間の報道では、マンチェスター・シティがこのアルゼンチン人フォワードを再び獲得するための交渉を行っていることが明らかになっている。

アルバレスは今週、4日間にわたってチームメートとの練習を欠席しており、エミレーツ・スタジアムへの移籍をめぐって迷いがある様子だ。

「スカイ・スポーツ」が伝えたところによると、怒りをあらわにしたアトレティコ・マドリードの首脳陣は、この26歳の選手に将来を決断するための期限を日曜日までと与えたという。

アルバレスは昨年6月、ワンダ・メトロポリターノを去ることを固く決意している様子で、次のように語っていた。「話す必要のあったアトレティコの人々と話をした。全員にとって最善なのは移籍することだ。自分の夢を実現したい。今はこの件について話す時ではないが、隠すこともできない。私は誠実な人間であろうとしている」

アルバレスは今晩、セビージャと対戦するためのアトレティコ・マドリードのラモン・サンチェス・ピスファン・スタジアムへの遠征を欠場する予定だ。

アルバレスの獲得が実現すれば、アーセナルの指揮官ミケル・アルテタ監督にとって大きな補強となる。同監督は、実現し得る移籍の詳細に踏み込むことは避けた。

アルテタはこう語った。「とても単純なことだ。何を読もうとも、疑問があるなら私のドアをノックしに来てくれ。それが本当かどうか教えるよ。どのポジションのどんな選手でも、書かれていることを全部読んでいたら、この3カ月間に我々が獲得を望んだ全選手のリストを壁に張り出すことができるし、建物全体が必要になるだろう」

さらに続けた。「彼らは多くの憶測があることを知っている。だから、彼らが我々の彼らに対する評価について少しでも不安を感じたなら、そして我々が新しい選手を加えるつもりなら、私はすぐにそれを伝えるし、彼らのポジションに選手を加えるつもりなら、普段からそれを伝えている。私は彼らに言う。これがプランで、これが理由だと」

そして締めくくった。「我々は今もきみたちを信じている。しかし競争は激しくなるだろう。私はこのやり方で対処する方を好む」



「クーラ」のフォーラムでは、さまざまなトピックやニュースについてより深く議論することができます