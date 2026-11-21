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マンチェスター・シティのエンツォ・マレスカ監督は、試合で先制を許すとチームが冷静さを欠いていると認めた。土曜午後のフラム戦は悔しい引き分けに終わり、同クラブを相手にした20連勝がついに止まった。

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20連勝がついにストップ

マンチェスター・シティがフラム相手に続けてきた歴史的な連勝は、土曜日に終わりを迎えた。 マレスカ監督率いるチームはエティハド・スタジアムで1-1の引き分けに終わった 。

アウェーのフラムは、この試合最初のシュートで先制した。オスカー・ボブがシティの守備陣を難なく突破してロドリゴ・ムニスにパスを送ると、ムニスが正確なシュートをゴール上隅に決めた。

結果と現在のクラブを取り巻く雰囲気について、マレスカ監督はBBCスポーツにこう語った。「結果という点では厳しい時期だ。こういう状況は好ましくない。ただ、何か新しいものを築こうとしているときには、普通に起こることでもある」

マレスカ監督が戦術面の課題を指摘

フラムが先制した後、 シティのアーリング・ハーランドはヘディングシュートをベルント・レノに防がれた後、ゴールネットを揺らしたが、得点は認められなかった 。ハーランドがボールを押し込んだ際、レノはまだボールを手で押さえていた。その後、後半にはフラムがCKをクリアしたボールを、エリオット・アンダーソンがペナルティーエリア外からダイレクトで蹴り込み、同点に追いついた。

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先制を許す傾向について問われたマレスカ監督は、「我々が何かを間違えているということだ」と認めた。「リードを許すと、プレーが焦り気味になる。それは我々にとって良くない。無失点に抑える方法を見つけなければならない。プレミアリーグではどの試合も、相手が攻めてくるという意味でこういう展開になる」

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アンダーソンが見せた貴重な輝き

アンダーソンの見事なボレーシュートにより、マンチェスター・シティは1カ月以上ぶりにプレミアリーグで勝ち点を獲得し、リーグ戦の連敗を3で止めた。この引き分けの前には、アストン・ヴィラに1-2、ブライトンに0-1、ノッティンガム・フォレストに1-3で敗れていた。

マレスカ監督は若手選手の貢献を称えた。「素晴らしいゴールだった。我々はもっと前でプレーするための解決策を探している。彼はとても良いプレーをした。今日はアユブとエリオットについて、少し変えたことがあった。エリオットはペナルティーエリアの近くで、少し前の位置にいた」

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認められなかったハーランドのヘディング弾に不満

この試合では判定を巡る議論もあり、特に前半に認められなかったハーランドのゴールが物議を醸した。マレスカ監督はこの場面への落胆を隠さなかったが、審判への批判はやや抑えた。「かなり明白だと思う。だが、審判は違う判断を下した」と語った。