「状況を考えれば、彼はもうかなり元気です。今日、退院しました。私たち全員にとって、これ以上うれしい知らせはありません」とエーベルは、バイエルンと1.FCマクデブルクのDFBポカールでの試合を前に、ARDで語った。

エーベルは同時に、先週コンパニをそこまで苦しめ、救急ヘリコプターが出動する事態となった倒れる原因も明らかにした。「原因が分かりました。先週金曜日の出来事を引き起こしたのは髄膜の刺激症状です」とエーベルは話した。

コンパニはそれ以前からウイルスに悩まされており、RBライプツィヒとの注目の一戦では、サイドラインからほとんど指揮を執れなかった。記者会見や練習など、すべての予定をキャンセルせざるを得なかった後、万全ではない状態でアーセナル戦のベンチに戻っていた。

そして先週金曜日、セカンドチームの練習中に倒れ、救急ヘリコプターで病院に搬送された。倒れた際には肩も脱臼したという。その後、エーベルはバイエルンの監督が数週間離脱すると説明し、クラブは完全に回復するまで十分な時間を与えると語っていた。

コンパニはいつバイエルンに復帰するのか？

ただ、水曜日の夜、エーベルは今回の朗報を受けてコンパニの復帰時期の見通しが変わったかどうかについて、明言を避けた。「これからは自宅でリハビリができます。彼の場合、それは休養と薬です。そして、そう遠くないうちに100％の状態で再びピッチサイドに立つと、私は強く確信しています。医師が復帰できると言えば、彼も復帰できると言うでしょう。必要な時間はすべて与えます。私たちは最初から数週間と話していました」

コンパニの病気を巡っては、睡眠時間が少なく、休みなく働く生活も話題になっていた。これをきっかけに、さまざまな犠牲や批判、強いプレッシャーを伴うプロの世界での監督の働き方を巡る議論が起き、それが最終的に病気を招くと指摘する声も上がっていた。

しかし、過労やプレッシャーとコンパニが倒れたこと、そして病気との間に関連はない。少なくともエーベルは、その点を明確にした。「私たちの仕事にはプレッシャーも負担もあります。ただ、ヴィニーの病気については慎重に考えなければなりません」と語り、こう続けた。「これは私たちの誰もがかかり得る病気です。誰にもかかってほしくありませんが、ブンデスリーガでの仕事に伴うプレッシャーとは関係ありません。これは病気であり、両者は明確に分けて考える必要があります。彼が以前かかったウイルスも原因ではありません。それは否定できると医師から聞いています」





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エーベルが「つらい時期」と語る：バイエルンに何が起きていたのか？

コンパニの深刻な病気に加え、エーベルとバイエルンには今季、すでにいくつもの難しい問題が降りかかっている。夏にはジャマル・ムシアラの失神発作とてんかんが世界中で注目を集めた。最近ではコンパニの病気だけでなく、アーセナルとのチャンピオンズリーグの試合直前にジョシュア・キミッヒの父親が急逝したこともクラブに影響を与えている。以来、中盤の司令塔は不在となっている。

「こうした出来事に対処しなければならなかったクラブは、それほど多くありません。ささいな話ではないのです」とエーベルは語り、続けた。「いずれもサッカーとはかけ離れた問題で、サッカーは二の次にすぎないと気付かされます。今はつらい時期ですが、このクラブが団結していることを実感します」

そのため、キミッヒが次の土曜日に行われるBVBとの注目の一戦に復帰するかどうかについても、エーベルは明言を避けた。「ヨーが、再び気持ちを切り替えたいと思えるなら――そういう言い方ができるのであればですが――いつでも喜んで迎えます。そうなる日が早く来ることを願っています」

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