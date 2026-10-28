「彼は今、状況を考えればすでに非常に良い状態です。今日退院しました。それが私たち全員にとって何よりもうれしい知らせです」と、エーベルはFCバイエルンと1.FCマクデブルクのDFBポカールの試合前にARDで語った。

同時にエーベルは、先週ベルギー人指揮官をひどく苦しめ、救急ヘリが出動する事態となった倒れる出来事の原因も明かした。「原因が分かりました。先週金曜日の出来事を引き起こしたのは、髄膜の刺激症状です」と述べた。

コンパニーはそれ以前からウイルスに感染した状態が続き、RBライプツィヒとの注目の一戦では、サイドラインでほとんど指揮を執れなかった。記者会見や練習など、すべての予定を取りやめた後、アーセナル戦では体調が万全でないままベンチに戻っていた。

そして先週金曜日、セカンドチームの練習の傍らで倒れ、救急ヘリで病院に搬送された。転倒した際には肩も脱臼したとみられる。その後、エーベルはバイエルンの指揮官が数週間離脱すると話し、クラブは完全な回復のために必要なだけ時間を与えるとした。

コンパニーはいつFCバイエルンに復帰するのか？

ただ、今回の朗報を受けてコンパニーの復帰時期が変わったかどうかについて、エーベルは水曜夜に明言を避けた。「これからは自宅で療養できます。彼にとって必要なのは休養と薬です。そうすれば、近いうちに再び万全の状態でピッチ脇に立つと、私は強く確信しています。医師が復帰できると言えば、彼自身も復帰できると言うでしょう。必要なだけ時間を与えます。私たちは最初から数週間と話してきました」

コンパニーの病気をめぐっては、睡眠時間が少なく、休むことなく働き続ける生活が話題になっていた。そこから、多くの犠牲や批判、強いプレッシャーを伴うプロの監督の日常について議論が起こり、そうした環境が最終的に病気を招くという批判的な声も上がった。

しかし、過重労働やプレッシャーと、コンパニーが倒れたことや病気との間に関連はない。少なくともエーベルは、その点を明確にした。「私たちの仕事にはプレッシャーも負担もあります。しかし、ヴィニーの病気については慎重に考えなければなりません」と語り、こう続けた。「これは私たちの誰もがかかり得る病気です。誰にも経験してほしくありませんが、ブンデスリーガでの仕事に伴うプレッシャーとは関係ありません。病気であり、その二つは明確に分けて考えなければなりません。彼がそれ以前に感染したウイルスも引き金ではありません。医師からは、その可能性はないと聞いています」

バイエルンが6-1で大勝した後、ミックスゾーンでさらに質問を受けたエーベルは、改めて強調した。「彼は回復し、これまでと同じように仕事をするでしょう。もしかしたら、コーヒーを1杯減らし、午後の休みを1回増やすかもしれませんが」

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エーベルが語る「つらい時期」：FCバイエルンに何が起きたのか？

コンパニーの深刻な病気に加え、エーベルとバイエルンには今季、すでにいくつもの難しい問題が降りかかっている。夏にはジャマル・ムシアラの失神発作とてんかんの発症が世界中で注目を集めた。コンパニーの病気に加え、最近ではアーセナルとのチャンピオンズリーグの試合直前にヨシュア・キミッヒの父親が急死したこともクラブに影響を与えた。それ以来、中盤の要を欠いている。

「こうした出来事に対処しなければならなかったクラブは、そう多くありません。些細なことを話しているわけではないのです」とエーベルは語った。「いずれもサッカーから遠く離れた問題であり、サッカーは脇役にすぎないと思い知らされます。今はつらい時期ですが、このクラブが一丸となっていることを感じます」

そのためエーベルは、次の土曜日に行われるBVBとの注目の一戦にキミッヒが復帰するかどうかについても、明言を避けた。「ヨーが再び気持ちを整理したいと思うなら、そう言えるのであればですが、いつでも喜んで迎えます。それが近いうちに実現することを願っています」

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