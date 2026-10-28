「状況を考えれば、彼はすでにかなり元気です。今日、退院しました。私たち全員にとって、これ以上ない知らせです」とエーベルは、バイエルンと1.FCマクデブルクのDFBポカールでの試合を前に、ARDで語った。

エーベルは同時に、先週ベルギー人指揮官をそこまで苦しめ、救急ヘリが出動する事態となった倒れ込みを引き起こした原因も明らかにした。「何が原因か分かりました。髄膜への刺激が、先週金曜日のあの出来事を引き起こしたのです」とエーベルは話した。

コンパニはそれ以前からウイルスによる不調を抱えており、RBライプツィヒとの注目の一戦では、サイドラインからほとんど指揮を執れなかった。記者会見や練習などの予定をすべて取りやめた後、アーセナル戦では体調が万全ではないままベンチに戻っていた。

そして先週金曜日、セカンドチームの練習中に倒れ、救急ヘリで病院に搬送された。転倒した際には肩も脱臼したとみられる。その後、エーベルはバイエルンの監督が数週間離脱するとの見通しを示し、クラブは完全に回復するまで必要なだけ時間を与えると語っていた。

コンパニはいつバイエルンに復帰するのか？

ただ、今回の朗報を受けてコンパニの復帰時期の見通しが変わったかどうかについて、エーベルは水曜夜、明言を避けた。「これからは自宅でリハビリができます。彼の場合、必要なのは休養と薬です。そうすれば、近いうちに万全の状態で再びピッチ脇に立つと強く確信しています。医師が復帰できると言えば、彼も復帰できると言うでしょう。必要なだけ時間を与えます。私たちは最初から数週間という話をしていました」

コンパニの病気をめぐっては、睡眠時間の少ない、休みなく働く日々にも注目が集まっていた。そこから、数々の犠牲や批判、強いプレッシャーを伴うプロの監督の働き方をめぐる議論が起き、批判的な声からは、それが最終的に病気につながるとの指摘も出ていた。

しかし、過労やプレッシャーと、コンパニが倒れたことや病気との間に関連はない。少なくともエーベルは、その点をはっきりと強調した。「私たちの仕事にはプレッシャーも負担もあります。ただ、ヴィニーの病気については慎重に考えなければなりません」とエーベルは語った。「これは私たちの誰もがかかり得る病気です。誰にも経験してほしくありませんが、今回のことはブンデスリーガでの仕事に伴うプレッシャーとは関係ありません。病気であることと、そのプレッシャーは明確に分けて考えなければなりません。以前に感染したウイルスも引き金ではありません。それは除外できると医師から聞いています」





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エーベルが語る「つらい時期」：バイエルンに何が起きていたのか？

コンパニの深刻な病気に加え、エーベルとバイエルンは今季、すでにいくつもの難しい問題に直面してきた。夏にはジャマル・ムシアラの失神発作と、てんかんを患っていることが世界的な注目を集めた。最近ではコンパニの病気だけでなく、アーセナルとのチャンピオンズリーグの試合直前にジョシュア・キミッヒの父親が急逝したこともクラブに影を落とした。以来、中盤の司令塔は欠場している。

「こうした出来事に対応しなければならなかったクラブは、そう多くありません。ささいなことについて話しているわけではないのです」とエーベルは語った。「いずれもサッカーとはかけ離れた問題で、サッカーが脇役にすぎないことを私たちに示しています。今はつらい時期ですが、このクラブが一丸となっていることを感じます」

そのためエーベルは、今週土曜日のBVBとの注目の一戦にキミッヒが戻るかどうかについても明言しなかった。「ヨーが、また気持ちを切り替えたいと思えたなら――そう言えるものなのかは分かりませんが――いつでも喜んで迎えます。そうなる日が早く来ることを願っています」

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