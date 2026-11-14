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デンマークに喫した大敗は、ネーションズリーグにおけるポルトガルの歩みのなかで単なる不出来な一夜にとどまらなかった。勝負どころで相手に対抗できない自らの姿を目の当たりにしたことで、大一番への対応力をめぐる疑問が再び浮き彫りになったのである。

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ポルトガル代表のディフェンダー、ルベン・ディアスは、土曜日に行われたUEFAネーションズリーグのグループステージ第5節での対戦で、デンマークが4対1で勝利するに値するチームだったと認め、この敗戦が最終戦を前にチームが改善すべき点を浮き彫りにしたとの見解を示した。

ディアスはポルトガル紙『オジョゴ』が報じたコメントの中で、次のように語った。「何よりもまず、デンマークの方が上回っていた。彼らは非常に高い質を備えたチームを有しており、我々もそれは分かっている。勝利を手にするためには我々は最高のレベルを見せる必要があったが、彼らは試合の決定的な局面を支配した」

さらにこう続けた。「彼らは影響力の大きいタイミングでゴールを決めた。前半終了直前に生まれた1点目などがそうで、それまで試合はある程度拮抗していたが、あのゴールが試合の様相を少し変えてしまった」

続けて語った。「後半、我々が立て直しを図ろうとしているところで、彼らは2点目と3点目を決め、それが我々を打ちのめした。これは我々にとっての教訓だ。彼らとはこれまで何度も対戦してきたので、そのレベルに驚いたわけではないが、我々は十分に良くなかった。もっと良いパフォーマンスを見せなければならない」

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ポルトガルのディフェンダーは、チームのパフォーマンスにおけるバランスの崩壊の主な原因について、こう語った。「問題は、彼らが危険な形でボールを保持できるようになった一方で、我々はボールを持っていても落ち着けなかったときに始まった。それが我々を消耗させ、バランスを欠いた状態を生み出した」

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そしてこう説明した。「すべてはこの点から始まり、その後、事態は進行し、試合中にほかの問題も現れた」結果の厳しさにもかかわらず、ディアスは、この敗戦がポルトガル代表がグループでの歩みの中で成し遂げてきたものを帳消しにするわけではないと強調し、チームの高い目標ゆえに、どの試合の敗戦にも真剣に向き合うことが求められると明言した。

これに関して、こう語った。「敗戦にはその重みと影響がある。とりわけ、我々がすべての試合で勝利するという野心を持っているからなおさらだ。我々はグループの首位にいて、この位置に到達するには多くの努力を要した。そして、成し遂げてきたものを確定させるために、まだ1試合が残っている」

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ディアスはコメントの最後に、デンマーク戦の敗戦を糧とし、来週火曜日に予定されているウェールズ代表との最終戦に向けて、ミスの修正に取り組む必要があると強調した。ポルトガルはグループ首位を確固たるものにしようとしている。これはジョルジェ・ジェズス監督率いるチームにとって、勝ち点12で首位に立つこのグループでの初黒星となった。一方、デンマーク代表は勝ち点を9に伸ばし、ノルウェー代表は同じ節でウェールズに3対1で勝利し、本日夕方に勝ち点を6に伸ばした。

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