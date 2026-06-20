厳しい教訓だった！…なぜレアル・マドリードはオリセとの交渉を急いで否定したのか？

レアル・マドリードは土曜の夕方、公式声明でバイエルン・ミュンヘンのフランス代表MFマイケル・オリシーの代理人と接触したとの報道を否定した。クラブはFIFAの移籍規定を完全に遵守すると強調し、懲戒処分を回避する姿勢を示した。

フロレンティーノ・ペレス会長は声明で「レアル・マドリードはFIFA規則の範囲外で行動するつもりはない」と強調し、違法交渉に応じない姿勢を示した。

同クラブがこうした姿勢を示すのは初めてではない。以前、アルゼンチン代表ジュリアン・アルバレスの獲得でも公式ルートでアトレティコ・マドリードにオファーしたと発表しており、今回も同様だ。

両選手とも現所属クラブと有効な契約を有しており、特にウリセスはバイエルン・ミュンヘンとの契約が2029年6月まで残っている。このため、現所属クラブを通じずに選手側と接触した場合、レアル・マドリードはFIFAから厳しい懲戒処分を受ける可能性がある。

FIFA規則第18条は「プロ選手との契約を希望するクラブは、交渉前に所属クラブへ書面で通知しなければならない」と定めている。

直接交渉が許されるのは、契約最終6か月間のみである。 規則は「契約満了または満了まで6か月以内の選手のみが新クラブと契約できる。違反すれば制裁対象となる」と定めている。

オリシーの契約は2029年6月まで残り3年余りあり、バイエルン・ミュンヘンに正式通知なしに本人や代理人と接触すればFIFA規則違反となる。レアル・マドリードはそれを断固として回避する。

この声明は、フランス代表でバイエルン・ミュンヘンの若手有望株オリシーの獲得に興味があると噂される中、発表された。

レアル・マドリードは、未成年選手登録違反でFIFAから制裁を受けた過去があり、ペレス会長率いる経営陣は国際規則の厳格な遵守に努めている。