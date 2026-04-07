厳しい制裁…アル・ワスル、アル・ナスル戦を前に窮地に立たされる

アラブ首長国連邦のアル・ワスルFCは、AFCチャンピオンズリーグ2のサウジアラビアのアル・ナスルとの対戦を数日後に控え、厳しい状況に立たされている。

アル・ワスルは、4月19日、ザビール・スタジアムにて、AFCチャンピオンズリーグ2の準々決勝でアル・ナスルと対戦する。

試合の約12日前、アル・ワスルクラブはSNS「X」の公式アカウントを通じて声明を発表し、ゴールキーパーのハレド・アル・サナニとモロッコ人DFスフィアン・ブフティニを、懲戒手続きが完了するまで出場停止処分とした。

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同クラブは声明で次のように述べた。「アル・ワスル・フットボール・クラブは、適用される規則に基づき内部手続きが完了するまで、選手であるハレド・アル・サナニとスフィアン・ブフティニのトップチームへの参加を、追って通知があるまで停止することを発表する。」

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」が伝えた報道によると、アル・ワスルは先週の日曜日、UAEプロリーグ（ADNOCリーグ）のシャルジャ戦で1-2で敗れた後、サナニとブフティニがサポーターと口論になったという。

アル・ワスルは、リーグ終了まで残り5節を残し、勝ち点39でエミレーツリーグの順位表5位につけており、首位のアインとは20ポイント差となっている。