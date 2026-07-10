原因はムバッペ！ベリンガムがW杯でモウリーニョに圧力

レアル・マドリードのイングランド代表MFジュード・ベリンガムが、ジョゼ・モウリーニョ監督に最適なポジションについてメッセージを送った。2026年W杯で好パフォーマンスを示したフォワードの背後でのプレーを望んでいる。

ベリンガムは会見で「得点は大きな満足感をもたらす。簡単なゴールでも批判は覚悟しているが、正直、それが好きだ」と述べ、ペナルティエリアに頻繁に侵入できるこの攻撃的役割を継続する意向を示した。

22歳の彼は、自身の得点哲学をこう説明した。 「選手は運だけでゴールを決めるのか？ペナルティエリアに5回走り込んでも決められない選手もいる。僕は30回走り込んで1ゴールかもしれない。それでも挑戦し続ける。同じことが何度も起これば、それは偶然ではない」。

現在W杯ではイングランド代表として4得点1アシストを記録し、6得点を挙げているハリー・ケインに次ぐチーム2位の得点者。チームはベスト8に進出した。

この活躍は、レアル・マドリードでのデビューシーズン（23得点12アシスト）を想起させる。

しかしキリアン・ムバッペの加入と3トップ採用により、彼は中盤に下がりパフォーマンスが低下。肩の怪我も影響したが、現在は回復している。

ドイツ人監督トーマス・トゥヘルは代表で彼の強みを生かしており、ムバペが前線にいれば自身が好むフォワードの背後の役割に戻れるとモウリーニョを説得しようとしている。 チーム全体にもプラスとなり、マドリードファンが待ち望む彼の喜びと得点力が戻るはずだ。