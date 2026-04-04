即死：スペインを震撼させた悲惨な事故…一体何が起きたのか？

スペイン南部のマラガ市で、スポーツ界を震撼させる悲劇的な事故が発生した。 金曜日の夕方、世界的な芸術家パブロ・ピカソの作品に着想を得た伝統的な闘牛の準備中、ラ・マラゴイータ闘牛場内で51歳の元闘牛士リカルド・オルテスが雄牛に致命的な一撃を受け、死亡した。

イベント主催会社の「ランシス・デ・フトゥーロ」は公式声明で、オルテス氏が闘牛場内で牛の放牧作業に従事していた際、一頭の牛に不意を突かれ激しく襲われ、即死する致命傷を負ったと発表した。

同社は深い悲しみを表明し、故人の家族に哀悼の意を表するとともに、この事故が予期せぬ悲劇的な状況下で発生したことを強調した。

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準備が進められていたこのイベントは「コルリダ・ピカソ」として知られており、イースター休暇中の聖土曜日に毎年行われる伝統的な闘牛である。 マラガ生まれで闘牛愛好家でもあったピカソの作品から着想を得た独特の芸術的特徴を持ち、彼の絵画や芸術作品において繰り返し描かれたテーマとなっている。

故リカルド・オルテス氏は、闘牛界の名門の出身であり、20年以上前に現役を引退したものの、約9,000人の観客を収容する市内のメインアリーナで、闘牛の管理業務に携わることで、この世界とのつながりを保ち続けていた。

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この悲劇的な事故は、支持者と反対者の間で今なお激しい議論を呼んでいる、このスペインの由緒ある伝統に伴う大きな危険性を改めて思い起こさせた。

ある人々にとってはスペインのアイデンティティに深く根ざした伝統芸術である一方、他の人々にとっては現代の価値観にそぐわない残酷で野蛮な慣習であると見なされている。

スペイン政府のデータによると、同国では毎年約1500回の闘牛が行われており、その多くは宗教行事と同時に行われているが、近年その人気は低下している。

公式の闘牛試合中に命を落とした最後のプロ闘牛士は、2016年に同国東部のテルール市で亡くなったビクトル・バリオ氏である。

マラガの地方当局は事故の経緯を解明するため調査を開始した。一方、特別な芸術・文化イベントの準備が進められていた街には悲しみが漂い、その日はスペインの闘牛史において悲劇的な一日となってしまった。

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