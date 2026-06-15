即座の反応…チュニジア、サブリ・ルムシの解任を計画

チュニジアの報道によると、同国サッカー連盟は2026年ワールドカップ予選初戦でスウェーデンに1-5で大敗した責任を取り、サブリ・ラムシ監督を解任した。ラムシ監督は昨年1月に就任してからわずか5ヶ月での更迭となった。

ラジオ局「ジュワラFM」などチュニジアメディアによると、連盟は会議を開き解任を決定。後任にはムンザー・アル＝カビール監督が就任すると報じている。 一方、モザイクFMは「ワヒビ・ハズリが暫定監督を務める可能性がある」と伝えた。代表チーム内には緊張が漂い、国内メディアの批判も強まっている。

ラムシーのコメント

元フランス代表（国際試合12試合出場）のラモシは試合後、次のように語った。 「個人の質が勝敗を分けた。我々はミスを犯し、スウェーデンに突かれた。W杯ではミスは許されない。3つのライン間の連携がもっと必要だが、今日は欠けていた」と語り、前半終了前に2-1まで差を縮めたものの、「スウェーデンが上回っていた」と付け加えた。

リヨン出身の54歳ルムシは2028年まで契約があったが、1試合のみで2026年W杯史上初の解任監督となった。 次戦はモンテレイで日本と対戦するが、チームは「国家的惨事」と報じられた出だしをどう立て直すか、大きな課題を抱えている。