ミロン・ムスリッチ率いる献身的に戦うチームと引き分けたことで、バイエルンは首位の座を失った。まだ2節も消化していない段階では些細な出来事に見えるかもしれないが、天下のFCバイエルンにとってはそうではない。

というのも、35度の優勝を誇る王者は、それまでブンデスリーガで67試合日連続で首位に立っていた。67試合日だ！ 現在はSCフライブルクが首位に立っており、日曜日にはFCアウクスブルクがアイントラハト・フランクフルトに勝てば首位に浮上し、バイエルンをチャンピオンズリーグ圏外へ押し出す可能性もある。

なお、バイエルンの終わりなき首位連続記録の直前に首位だったのは――他の誰でもない――2024-25シーズンの2節終了時点の1.FCハイデンハイムだった。

このFCバイエルンにとって、エルフェアスベルクは手に負えない相手なのか？

さらに、バイエルンがブンデスリーガの試合で無得点に終わったのは2025年2月以来初めてだった。当時は王者バイヤー・レバークーゼンと0-0で引き分けている。それ以降、ミュンヘン勢は47試合で実に161得点というとんでもない数字を叩き出していたが、シャルケがロイヤルブルーのバスを止め、その背後にロリス・カリウスというタコの腕を持つ魔術師まで配置した。

ミュンヘン勢の危機がこのまま続くかどうかは、まだ見守る必要がある。もっとも、次の週末にバイエルンを待つSVエルフェアスベルクは、リーグで100％の勝率を誇り、リーグ史上初めて、昇格クラブとして最初の2試合で7ゴールを記録した相手だ。

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