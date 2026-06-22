月曜日に発表された報道によると、米国・カナダ・メキシコで開催されているワールドカップの観客動員数に大きな驚きがあることが明らかになった。

大会前には問題が噴出し、観客の関心が低下すると予測されていたが、実際にはその予想を覆している。

スペイン紙「マルカ」は、2026年大会最大の驚きはカボベルデ代表などの活躍だけでなく、スタジアムに集まる観客の多さだと伝えた。

どのスタジアムも試合時間や種目を問わず満員となり、熱狂的な雰囲気だ。 FIFAの公式データもそれを裏付ける。大会4日目終了時点での総入場者数は230万7947人、1試合平均6万4110人、収容率99.54％に達した。

満員のスタジアム、熱狂的な都市、サッカーへの情熱が国中を包んでいる。ファンはスタジアムやサポーターゾーン、フェスティバルに集まり、その熱気は米加墨3カ国だけでなく世界中に広がっている。 48チーム制のW杯は大成功だ」とFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は初公式声明で語った。

試合数増加に伴う観客増は当然ながら、それでも過去大会に匹敵する記録が出ている。

グループリーグ4試合では1日あたり281,223人を記録（フランス対セネガル、 イラク対ノルウェー、アルゼンチン対アルジェリア、オーストリア対ヨルダンの4試合でスタンドは281,223人のサポーターで埋め尽くされた。これは、4試合で行われた1994年6月28日の277,070人を上回る1日あたりの最多記録で、その試合も米国で開催されていた。

次の目標は1994年米国大会の総観客数350万人の超えだ。 2022年カタール大会の総観客数は340万人、平均入場率96.3％だった。今回の大会ではこれらの数字も更新されつつある。

世界中に多様な国籍を持つコミュニティが存在することが要因の一つだが、どの試合でもスタジアムに集まる観客数は依然として驚異的だ。

バンクーバーのニュージーランド対エジプト戦は52,497人、イングルウッドのベルギー対イラン戦は70,317人、 チュニジア対日本戦はモンテレーで51,243人、エクアドル対キュラソー戦はカンザスシティで68,598人を集めた。

ただし、ワールドカップの観客は自国代表を支援するファンだけではない。ポルトガル対コンゴ民主共和国戦では、米国などから多くのファンがNRGスタジアムに集まり、背番号7のポルトガル代表ユニフォームを着てクリスティアーノ・ロナウドを応援していた。

これらの熱狂は、高額チケットにもかかわらずだ。グループステージのチケットは残ったVIPパッケージのみで、初期価格は約500ドル。各連盟に割り当てられた安価なチケットを除けば、好カードの入手に困難は避けられない。