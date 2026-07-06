UEFAは月曜日、FIFAが米国人FWフォラリン・バログンへの1年間出場停止を「観察期間付き」で執行猶予とした決定を「一線を越えた」と非難する声明を発表した。

問題の決定は、前ラウンドのボスニア・ヘルツェゴビナ戦で退場した同選手を、FIFAがベルギーとの準々決勝に出場可能としたことによる。

米国側は決定を歓迎したが、ベルギーサッカー協会は強い驚きを示し、法的手段を含むあらゆる選択肢を検討すると発表した。米メディア「ザ・アスレティック」は、トランプ氏とFIFAのジャンニ・インファンティーノ会長が処分解除へ圧力をかけたと報じていた。

UEFAは声明で、この決定が「競技の公正さと大会の信頼性を損なう」と批判し、レッドカードによる1試合の自動出場停止は「例外を認めない原則」と強調した。

さらにUEFAは、大会中に他の選手も同様の処分を消化した点を挙げ、平等原則に反すると強調した。

UEFAは「この判断は危険な先例となり、競技の公平性を損なう」と警告し、「サッカーが世界的に信頼されるのは、どこでも統一されたルールで運営されているからである」と結んだ。

声明は「ワールドカップは単独のイベントではなく、サッカー全体に好影響も悪影響も及ぼす」と強調して結ばれた。