ポルトガルのベンフィカが、今夏の移籍市場が閉まる前に、モロッコ人左サイドバックのソフィアン・エル・カルアニ獲得への関心を改めて示した。ただし、現時点でサウジアラビアのアル・カディシーヤに正式なオファーは提示していない。25歳の同選手は2029年まで同クラブと契約を結んでいるが、チームでの定期的な出場に障害が生じている。

ポルトガル紙「ア・ボーラ」によると、ベンフィカのフロントはエル・カルアニの状況について問い合わせを行った。同選手はオランダのユトレヒトとの契約満了後にアル・カディシーヤに加入した経緯があり、それ以前はベンフィカ、スポルティング・リスボン、ポルトを含む複数のビッグクラブから狙われていた。

このモロッコ人選手は、その優れた攻撃的パフォーマンスによって各クラブの関心を集めている。2025-2026シーズンにはユトレヒトで50試合に出場し、4ゴール・18アシストを記録した。

サウジアラビアの報道によれば、エル・カルアニは適応に苦しんでおり、現時点で公式戦に一度も出場しておらず、それどころか最初の試合登録メンバーから外されているという。この問題は、試合登録メンバーに外国人選手を最大8名までに制限するサウジアラビア・リーグの規定に起因する。アル・カディシーヤはジュリアン・バイグル、ポルトガル代表オタビオ、そしてマンチェスター・シティから新加入したオランダ人のティヤニ・レインデルスら、14名の外国人選手を擁しており、これが同選手を手放す圧力を強めている。クラブのフロントは完全移籍かレンタルかの二つの選択肢を検討している。

マルコ・シルバ監督は左サイドの強化を目指しており、エル・カルアニはスウェーデン人のサミュエル・ダールや若手のジョゼ・ネト（18歳）と並ぶ即戦力かつ直接的な選択肢となる。もっとも、ベンフィカのフロントは複数の候補をレーダーに入れており、正式な一手を打つ前にあらゆる代替案を検討している。

2029年まで続くエル・カルアニの契約と、年俸約700万ユーロという高額な待遇は、財政面でポルトガルのクラブにとって難題となる。しかし、彼の出場機会の欠如とアル・カディシーヤの外国人枠の過密状態が、移籍市場の最終盤での契約成立に向けて扉を開いたままにしている。