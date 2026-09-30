「危うく頭がおかしくなるところだった」と、試合終了後に安堵した様子のディック・スクロイダーは語った。NECナイメヘンの指揮官が感情を爆発させた理由は、エムレ・モルにあった。2017年に生まれ故郷のデンマークから約1000万ユーロでボルシア・ドルトムントへ移籍したこのトルコ人ウインガーは、規律を欠く振る舞いや競技面での軽率さによって、これまでにも何人もの指導者を激怒させてきた。ただ、8月11日の夜ほど奇妙だったことは、おそらくこれまで一度もなかった。

前年にエールディビジで驚きの3位に入ったオランダのクラブは、チャンピオンズリーグ予選3回戦でオリンピアコス・ピレウスをホームに迎えた。皮肉にも、そこはモルの古巣の一つでもあった。第1戦は0-0で終了。デ・ホッフェルトで行われた決着の一戦は、ホームチームにとって痛手から始まった。ウインガーのサミ・ウアイッサが30分過ぎに負傷交代を余儀なくされたのだ。

その交代で入るはずだったのがモルだった。しかも、もちろんすぐに、である。だが、モルがピッチに入るまでには、ストップウォッチで計ったように2分49秒もかかった。イヤリングが耳から外れなかったからだ。

IMAGO

NECナイメヘンのエムレ・モル、決勝点の前に起きた奇妙なイヤリング騒動

そう、本当にその通りだ。モルはタッチライン際に立ち、その周囲では怒り心頭のナイメヘンのベンチの大半が、スクロイダー監督を含めて見守る中、29歳の彼は耳をいじり続けていた。スクロイダーは完全にうんざりしていた。

「最後は自分で引きちぎってやろうかと思った。先週はその上に絆創膏を貼ってプレーすることが許されていた。このレベルで、あれだけ長く数的不利のような状態で戦うのはひどい。本当に変わらなければならない」と、後に同監督は語った。元監督で、現在はZiggo Sportのテレビ解説者を務めるアレックス・パストールはこう話した。「彼はきっと『耳ごと切り落としてしまえ！』と思っていたんじゃないかな」

モルは最終的に30分に、両耳は無事ながら規則通りイヤリングなしの状態で試合に入った。そして実際、決定的な男になった。0-1とリードされたナイメヘンは延長戦に持ち込み、モルは95分に2-1となる決勝点を決め、目に涙を浮かべて喜んだ。モルにとってこれは、公式戦では542日ぶりのゴールだった。当時、2025年2月には、まだトルコ1部のエユプスポルでプレーしていた。

Getty Images

エムレ・モルはフェネルバフチェで2025/26シーズンを丸ごと棒に振った

スクロイダーはイヤリング騒動について、いくぶん矛を収めた様子だった。「決勝点を決めて、少しは埋め合わせてくれたね」。得点から10分後、疲労困憊のジョーカーを再び下げたのは、モルのはっきりしない過去とも関係している。

フェネルバフチェと契約していたモルは、昨季を丸ごと欠場した。イスタンブールのクラブが、彼を公式戦の登録メンバーに入れなかったためだ。その理由についてフェネルは口を閉ざしたままだった。トルコの記者たちは胃の問題があったと報じていた。

169センチの小柄で、ドリブルを武器とするモルは、この困難だった直近の時期について、ふさわしいタイミングで語りたいと明かしている。ピレウス戦の夜の後、彼がまず味わっていたのは、キャリア初期には慣れ親しんでいたが、長らく感じていなかった注目だった。

IMAGO

「アルゼンチンには神の手がある。僕らにはモルの耳がある」

「こういうのはサッカー選手として夢見ることだし、特に自分のような状況ならなおさらだ」とモルは語った。「僕にとって簡単な2年間ではなかった。そんな中で、これほど重要な試合に途中出場して決勝点を決めるなんて、どれだけ気分がいいかは言葉では表せないと思う」

では、イヤリングの件はどうだったのか。「監督には『すみません、イヤリングをテープで覆ってもだめだなんて聞いたことがありませんでした』と言った」と、この代表戦15試合出場の選手は説明した。「外せなかったので、もう耳から引っ張って抜いた。血は出たけど、もう大丈夫だ」

モルは、そもそもなぜサッカーをするときにイヤリングを着けていたのかについても説明した。「見た目がいいと思って着けているわけじゃない。日本か中国のもので、眠るのを助けるものなんだ」。ジャーナリストのマルセル・レーザーは、地域紙De Gelderlanderのコラムでこの夜をこう総括した。「アルゼンチンには神の手がある。僕らにはモルの耳がある」

Getty Images

エムレ・モルはなぜオランダのNECナイメヘンにたどり着いたのか？

では、BVB退団後にセルタ・ビーゴ、ガラタサライ、ファティ・カラギュムリュクでもプレーしたモルは、そもそもなぜオランダ東部にたどり着いたのだろうか。フェネルバフチェが契約延長をしなかったことで、彼はフリーの選手として市場に出た。そこで代理人のニマ・モディルはモルを売り込む必要があり、2022年からNECでテクニカルディレクターを務めるカルロス・アールベルスに働きかけた。

「私たちはもう長い付き合いなんだ」と、62歳のアールベルスはモドリーとの関係について語った。「電話で話し、ニマがエムレの状況を説明してくれた。個人的な事情のため、彼はしばらくサッカーから離れていた」。その後ナイメヘンは、モルをトライアルに招いた。「エムレについて詳しく話し合った。それから彼とビデオ通話もした。ディック・スクロイダーは、彼がマルベーリャで休暇中に話をした。もちろん、エムレのことは誰もが知っているが、彼のキャリアは下降線にあった。私たちがその流れを再び変えられるのか、そしてお互いに助け合えるのかを見ていくことになる」

モルはチームとともに練習し、右ウイングとしてテストマッチにも出場した。最初の20分間の出場となったアマチュアクラブのデ・トレッファース戦では、1-1の同点弾をアシスト。ほどなくして行われたデュイスブルク戦では先発にも入った。それで首脳陣には十分だった。モルは2028年までの契約を手にした。

IMAGO

「並外れた資質」：ナイメヘンで負傷したエムレ・モル

「クラブには本当に感謝している。彼らは僕をもう一度幸せにしようとしてくれている。それが一番大事だった」とモルは語った。「お金の交渉はしない。僕にとってお金はまったく重要じゃない。こんなに直接的に言って申し訳ないけど、ただまた楽しみたいだけなんだ。クラブはそのために支えてくれている。みんなが僕の味方でいてくれて、それがうれしい」。アールベルスもまた喜びをあらわにした。「エムレには並外れた資質がある。彼ほどのレベルの選手は、通常なら我々には手の届かない存在だ」

とはいえ、ナイメヘンはまだモルの能力からそれほど大きな恩恵を受けてはいない。前年のサプライズクラブは新年のスタートに苦しんだ。リーグでは7試合で3敗を喫し、11位にとどまっている。ヨーロッパリーグのリーグフェーズ初戦も、ユベントス・トリノに0-5で大敗した（CLプレーオフではボデ／グリムトに敗退していた）。

これには、クラブを悩ませている深刻な負傷問題も関係している。モルもその例外ではなく、1度は病気で欠場し、さらに2度は彼にとってまだ慣れていない負荷の余波により不在となった。「監督は僕にフィジカル面で多くを求めるし、僕は1年間まったくプレーしていなかった。だから一歩ずつ進めていかなければならない」と彼は語った。

Getty Images

エムレ・モルに足りなかったメンタリティとフィジカルの安定感

現在のモルは鼠径部の負傷で離脱しており、復帰は10月中旬までずれ込む見込みだ。これは彼にとって特に痛い。というのも、長い代表ウィークの中でフィットネスを集中的に高めることができたはずだからだ。だが今は、それも限られた形でしかできない。

「彼にとって、もうお金の問題ではない。それはもはや障害ではない」と、スクロイダー監督はモルがテストを受けていた7月初旬に語っていた。「もしかすると、それこそが再び解き放たれたようにプレーするために必要な落ち着きを彼に与えるのかもしれない」。だが近年、こうした期待を抱いた指導者はスクロイダー以前にも何人かいた。ドルトムントでのトーマス・トゥヘルや、ビーゴでのフアン・カルロス・ウンスエに始まっている。

しかし、早くから「トルコのメッシ」と呼ばれたモルに、正しいメンタリティとフィジカル面での安定感を植え付けられた者はほとんどいなかった。モルには違いを生み出せる資質がある。だが、チームスポーツとしてのサッカーにおける基本要素が、あまりにもしばしば欠けていた。戦術的規律、粘り強さ、勤勉さ、さらには空間認識、判断力、そして端的に言えば現実感覚である。

IMAGO

エムレ・モルは「もう一度挑戦した敗者」にすぎないのか？

「このゴールが、自分がこれから味わう転機になってくれればいい」と、モルはあの8月11日の夜に語っていた。現在は7試合出場、236分プレーで、さらに1ゴールではなく1アシストが加わっている。先発はまだ1度だけで、リーグ戦では一度もない。

「勝者とは、もう一度挑戦した敗者にすぎない」と、モルはキャリア9つ目の異なるプロクラブへの移籍後にインスタグラムへ記した。モルの次の挑戦が本当に望んだ転機をもたらすのかは、現時点では見通せない。ただ、イヤリング騒動がナイメヘンで最も騒がしい章として残るのだとすれば、それはモルの波瀾に満ちたキャリアには実によく似合っている。

エムレ・モル：キャリア通算成績