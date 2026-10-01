ボーナスを除く移籍金1700万ユーロで、18歳のミッドフィールダーは昨夏、ベルギー1部のRSCアンデルレヒトからクラウヒガウへの移籍を決断した。

「ここにいる関係者は、僕にとって極めて重要だった。それにもちろん、出場時間を得られる見通しもあった。若い選手にとって最も大事なのは、できるだけ多くのプレー時間を積むことだからね」と、ドルトムントやシュトゥットガルトなどからも関心を持たれていたデ・カトは、名のあるライバルクラブを断った理由を説明した。

「正しいタイミングで、正しい人たちと、正しい次のステップを選ばなければならないと思う。ホッフェンハイムは、僕にとって純粋に最良の選択肢だった。それに、いつかホッフェンハイムでチャンピオンズリーグに出場してはいけない理由なんてある？（笑みを浮かべながら）」とデ・カトは語った。

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ネイサン・デ・カトは父親とルームシェア生活

夏に飛び交った数々の憶測や、取り沙汰された数百万ユーロ規模の金額も、現在の市場価値が2500万ユーロを超えるこのベルギー人を動揺させることはなかった。「正直に言って、その数字にはあまり関心がない。ただサッカーをしたいし、チームメートと一緒の時間を楽しみたいだけなんだ」とデ・カトは話し、こう続けた。「もちろん、この年齢ならプレッシャーを感じることもある。サッカーには常にそういうものがある。でも言った通り、僕はただ楽しみたい。サッカーは人生の大きな一部だけど、結局のところ、ただのゲームなんだ」

デ・カトは父親とともにクラウヒガウへ移り、現在は2人で共同生活を送っている。これは、この年代別代表選手が新天地に順応するうえで中心的な役割を果たしている。「父と一緒にヌスロッホの家に住んでいる。少なくとも最初の1年は、彼がここで僕と一緒にいてくれると思う。その後はまた様子を見るよ。環境に慣れるうえで、とても助けになっている」と語った。

以前は人口100万人都市ブリュッセルで暮らしていた彼は、この地域の落ち着いた環境を利点と捉えている。「ここは本当にとても静かだし、人々もすごくリラックスしている。サッカー選手として、誰かにいつも気づかれることなく普通に散歩できるんだ。それが本当にすごく気に入っている。道で写真を求められたい選手もいる。でも僕にとっては、この静けさがまさに完璧なんだ」とデ・カトは話した。ここまでホッフェンハイムで公式戦4試合に出場している一方、直近のブンデスリーガでは2試合連続で出番がなかった。