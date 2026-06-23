リオネル・メッシは2026年W杯のアルゼンチン対オーストリア戦（2-0）で4つの記録を更新。ドイツのレジェンド、ミロスラフ・クローゼを抜いて大会歴代最多得点者となった。

ギネス世界記録は、ロサリオ出身のスターが6度目のW杯で達成した4つの偉業を認定。通算18得点は16点のクローゼを超え、 女子W杯17得点を挙げたブラジルのマルタも上回り、全カテゴリー通じての歴代最多得点者となった。27歳で16得点をマークするフランスのキリアン・エムバペが迫るも、その座は揺るがない。

通算18勝、28試合出場、2489分出場となった。

さらに本大会で18勝目をマークし、クローゼの17勝を超えた。出場試合も28に伸ばし、マテウスの26試合を更新。

さらに大会総出場時間を2489分に伸ばし、イタリアのパオロ・マルディーニの2217分を大きく上回った。

輝かしいキャリアだ。

メッシのW杯は19歳だった2006年ドイツ大会から始まり、6大会連続出場。 2022、2026）に連続出場し、28試合中18勝を挙げ、その中には2022年カタール大会での歴史的優勝も含まれる。

これらの驚異的な数字にもかかわらず、メッシの地位は急速に迫るムバッペに脅かされている。フランス代表としてすでに16得点を挙げている25歳は、試合ごとに記録を更新。歴代得点王の座を巡る争いは、まだ続きそうだ。。