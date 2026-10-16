ラ・リーガとレアル・マドリード、とりわけハビエル・テバスとフロレンティーノ・ペレスの対立は収まる気配を見せず、両者の争いは先週金曜日に新たな局面を迎えた。ラ・リーガ会長がレアル・マドリードのテレビ局の手法をナチスのプロパガンダの手口になぞらえ、これに対してクラブ側は即時辞任を要求。その後テバスは反撃に出て、自身を威圧しようとしていると相手側を非難した。

テバスは、自身の職責には独立性が求められるのであり、不正と評する事柄の前で受け身になることや、レアル・マドリードのテレビ局が繰り返す侮辱的な攻撃に対して沈黙することは求められていないと強調した。

一方クラブ側は、ラ・リーガ会長の発言は侮辱的かつ危険であり、クラブ、その経営陣、そしてテレビ局の名誉を傷つけるものだとの見解を示した。

レアル・マドリードのテレビ局「RMTV」は、対立の主戦場のひとつとなっている。クラブはこの局を通じて、自らに対する継続的な攻撃と見なす事柄を糾弾してきた。その対象にはネグレイラ事件、審判の判定、そして試合日程などを含むラ・リーガの姿勢が含まれる。

レアル・マドリードは自局を自己防衛の手段と位置づけているが、他のクラブや団体は、攻撃や審判への影響力行使の道具に変わったと見ている。

批判は今回の事態の激化とともに始まったわけではない。同局は長年にわたり論争の的となっており、アトレティコ・マドリードはその手法を批判した最初のクラブのひとつで、競技に悪影響を与え、審判に圧力のかかる雰囲気を作り出していると非難していた。

テバスもまた、同局の行為がフェアプレーの規則とどこまで整合するのか疑問を呈し、全国放送の免許を与えるべきなのかと問いかけた。試合前に流される特集や、そこに含まれる文言や白黒映像は、同局が果たしている役割の性質について疑念を生じさせると指摘した。

ただし、こうした行為が実際に競技に影響を及ぼしたと断定することはできず、そうした素材を流すレアル・マドリードの意図を特定することもできないと説明した。

危機が高まったのは2024年で、複数のクラブや団体が同局の逸脱と見なした事柄に対抗する動きが始まり、免許の見直しを求める声や、その内容に対する正式な申し立てが相次いだ。

規律委員会に訴えた代表的なクラブのひとつがセビージャで、こうした行為はスペインサッカーを害し、競技の公正性と審判の名誉を疑わせるものであり、試合を担当する前の特定の審判に影響を与えることを狙っているとの立場をとった。

セビージャの申し立てにより調査が開始されたが、処分には至らず、レアル・マドリードのテレビ局は最初の法的試練を懲戒措置なしで乗り切った。

ラ・リーガはその後も、スポーツの枠組みの外にある通常の裁判所を通じて動きを続けた。

当初は表現の自由を根拠に訴えが棄却されたものの、マドリードの中央行政裁判所第4法廷が2025年に審理を再開した。テバスが後に明らかにしたもので、それ以降、公表された新たな進展は見られていない。

怒りは他のクラブや審判にも広がり、スペインサッカー連盟会長ラファエル・ルサンが1部・2部のクラブと審判関係者の代表との間で開いた初の大規模会合で、それが明確に表れた。

会合では、セビージャ会長のホセ・マリア・デル・ニド・カラスコ、アトレティコ・マドリードのエンリケ・セレソとミゲル・アンヘル・ヒル・マリンが、同局の責任追及と行為の是正を求める主要な声として際立った。

テバスも、同局の映像を理由にレアル・マドリードへの処分を求める側に公然と加わったが、こうした動きはクラブへの処分を実現させるには至らなかった。

審判技術委員会の指導部が交代した後も対立の激しさは和らがず、むしろ昨年5月に頂点に達した。フロレンティーノ・ペレスが審判批判を強め、レアル・マドリードは長年にわたり不当な扱いを受けてきたと主張し、審判組織の構造的な腐敗と評する事柄が原因でクラブはタイトルと勝ち点を失ったと指摘したのだ。

ペレスは、チームはラ・リーガのタイトルを奪われてきたと述べ、審判自身が今も同じ過ちを繰り返していると付け加え、自身のチームはそのシーズンに16から18ポイントを失ったと主張した。

この発言は審判を代表する組織の動きを引き起こし、これらの組織はレアル・マドリードとその会長、テレビ局に対する申し立てを暴力対策委員会と規律委員会に提出した。

しかし暴力対策委員会は調査を開始せず、規律委員会については案件を終結させる方向だと「アス」紙が伝えた。

同紙は連盟内部の情報源の話として、クラブのテレビ局が放送した発言を理由にクラブを処分することは現行の規則下では極めて困難であり、この種の措置を取るには規定の改正が必要になる可能性があると伝えた。

同じ情報源によれば、こうした困難は表現の自由が与える保護に起因しており、処分を可能にする明確な法的根拠が整わない限り、同局に対するいかなる動きも行き詰まりやすいという。

危機の最新の局面として、テバスは金曜朝に大きな論争を引き起こした。レアル・マドリードのテレビ局の手法を、ナチス・ドイツの宣伝相ヨーゼフ・ゲッベルスが用いたプロパガンダの手口になぞらえ、体系的な反復、敵の像の作り上げ、特定の筋書きへの事実の従属と評する点を挙げたのだ。

テバスは、自身の比較はプロパガンダの手法に関するものであり、ナチスのイデオロギーやレアル・マドリードのサポーターに関するものではないと説明し、同局の手法への批判とクラブおよびそのファンとを切り離そうとした。

しかしレアル・マドリードはこの説明を受け入れず、発言は許容できず極めて危険だと評し、ナチスのプロパガンダとの比較はクラブ、経営陣、テレビ局の名誉を貶めることを狙ったものだとの見解を示した。

こうしてレアル・マドリードのテレビ局は、テバスとペレスの対立の中心に再び戻ってきた。互いの批判は、審判や大会運営をめぐる意見の相違から、表現の自由の限界、スポーツ機関の責任、そしてその可能性をめぐる全面対決へと変わったのである