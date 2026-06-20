単なるゴールキーパーではない…ノイアーがワールドカップの歴史に名を刻む

ドイツのマヌエル・ノイアーは2026年大会のコートジボワール戦に先発し、ワールドカップ通算21試合出場を達成した。これにより、フランスのウーゴ・ロリスを1試合上回り、新記録を樹立した。

ドイツ代表主将のノイアーは、2022年大会以来トップだったロリスから記録を奪った。ドイツは2018年と2022年に早期敗退し、ノイアーの記録更新は止まっていた。

ロリスは2018年ロシア大会で優勝、2022年カタール大会で準優勝し、計20試合に出場していた。

ノイアーの達成は、2010年南アフリカ大会（3位）でのデビュー以来、2014年ブラジル大会優勝、そして2026年大会まで、長年にわたり頂点を維持してきた証だ。

16年間にわたり4人の監督の下でドイツ代表の正GKの座を守り続けた。

彼はエリア外でのプレーやビルドアップに参加する「現代のリベロ」としてポジションの概念を変え、一世代の象徴となった。

今日、彼はクラウディオ・タファレル、ゼップ・マイヤー、ディノ・ゾフ、イケル・カシージャスらレジェンドを超え、単独トップに立った。

ワールドカップ最多出場GK：

マヌエル・ノイアー - 21試合（ドイツ）

ウーゴ・ロリス - 20試合（フランス）

クラウディオ・タファレル - 18試合（ブラジル）

ジップ・マイヤー - 18試合（ドイツ）

ディノ・ゾフ - 17試合（イタリア）

ファビアン・バルテス - 17試合（フランス）

イケル・カシージャス - 17試合（スペイン）

ピーター・シェルトン - 17試合（イングランド）