アフリカサッカー連盟（CAF）が、セネガル代表から直近のアフリカネイションズカップの優勝タイトルを剥奪し、行政決定によりモロッコに授与するという決定を下したことで、アフリカ大陸内で大きな議論を巻き起こした。多くの人々が、この決定を同大会の歴史上かつてない前例のない出来事だと見なしている。

この決定は、両チームが対戦した決勝戦の出来事をCAFの規律委員会が再検討した結果下されたものである。同試合は、物議を醸した審判の判定に抗議してセネガル代表選手が退場したため、終了数分前に中断されていた。

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大会規定の第82条および第84条に基づき、CAFはこの退場を「試合続行の拒否」とみなしたため、モロッコの勝利が確定し、正式に優勝が授与された。

この論争のさなか、元南アフリカ代表で、現在はイタリアのラツィオに所属し、かつて「バファナ・バファナ」の一員でもあったマーク・フィッシュが、CAFの決定に断固として反対の意を表明し、セネガルこそが大会の真の王者であると主張した。

フィッシュはテレビのインタビューで次のように語った。「私にとって勝者はセネガルであり、この事態を信じがたい。だからこそ、何が起ころうとも、セネガル代表こそがアフリカの王者だと考えている」。

フィッシュのこの発言は、CAFが意思決定における透明性と独立性についてますます強い圧力にさらされているという、微妙な時期に飛び出したものだ。

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