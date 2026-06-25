南アフリカはグループAを2位で突破し、ノックアウトステージへ進出した。ヒューゴ・ブルース監督率いるチームは韓国に1-0で勝ち、大会初のグループステージ突破を果たした。 次戦ではカナダと対戦する。韓国は3位で勝ち点3、得失点差-1。決勝トーナメント進出の可能性が残り、結果待ちとなった。

試合前、韓国は3ポイント獲得の有力候補とされ、序盤に2度の決定機を作った。しかし金敏哉のヘディングはゴールライン上で阻まれ、李康仁のシュートもわずかに外れた。

しかしその勢いは長く続かず、南アフリカがペースを握る。タレンテ・ムバタの強烈なシュートをGKキム・スンギュが弾き、エビデンス・マクゴパが詰めたが、これもGKに阻まれた。

ムバサのミドルシュートはキムがセーブ。直後、マセコの無人のシュートがクロスバーを越え、GKは安堵した。

後半も流れは変わらず、ソン・フンミン投入後も韓国は苦戦。南アフリカは執拗にゴールを狙った。

60分過ぎにブルース監督が投入したモレミが直後に右からクロス。マセコが切り込んでニアに突き刺し、1-0。

フェイエノールトのファン・インボムが先発した韓国は、予選突破へ必須の得点を奪えずに終えた。組織力のある南アフリカがリードを守り切り、試合は1－0で終了した。