雑誌『Sports Illustrated』のドイツ版で、59歳の同氏はインタビューに関連して撮影された写真の中で、レッドブルが2016年に設立したファッションブランド、AlphaTauriの服を着用している。

『Redaktionsnetzwerk Deutschland』によると、オーストリアの清涼飲料メーカーは、この件に関するクロップとの協業をすでに認めているという。DFBは『RND』の問い合わせに対し、「このインタビューはすでに初夏に行われたもので、したがって代表監督としての職務において実施されたものではなく、その点は誌面でも соответствingly 明記されている。掲載については事後的に我々と調整された」と説明した。さらに、クロップは基本的に「私人として服装の選択は自由」だとしている。

また、2026年末までドイツ代表にウェアを提供するDFBのファッションパートナー、マルク・オポロも、クロップとレッドブルの協業に問題はないとみている。

「DFBとのパートナーシップには代表監督が明示的に含まれていないため、この件に契約上の抵触はありません」と、同社は『RND』に対する声明で説明した。

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ユルゲン・クロップを巡り、レッドブルとDFBはどのように合意したのか？

クロップはドイツ代表監督就任までレッドブルでグローバルサッカー部門責任者を務めていたため、DFBはこのオーストリア企業と59歳の同氏の雇用契約解除で合意していた。

この過程では、クロップが引き続きレッドブルのブランドアンバサダーを務める可能性が長らく取り沙汰され、その見返りとしてRBが移籍金を放棄する可能性もあった。しかし実際にはそうはならず、代わりにドイツサッカー連盟は脊髄研究を支援するため、Wings for Life財団に100万ユーロの寄付を行うだけでよい、という形で合意した。

クロップの新たなドイツ代表監督としての初陣は9月24日、ネーションズリーグでオランダと対戦する一戦となる。その後の相手はセルビアとギリシャだ。