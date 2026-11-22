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レアル・マドリーのフロレンティーノ・ペレス会長は、慎重かつ静観の姿勢から、ネグレイラ事件をめぐるバルセロナとの公然たる対決へと転じるまでに、約2年半を要した。同事件は、2023年2月にメディアの報道によって、バルセロナが審判技術委員会の元副委員長ホセ・マリア・エンリケス・ネグレイラ氏に支払っていた金銭の存在が明らかになったことで、スペインサッカー界で最も物議を醸す問題のひとつとなっている。

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レアル・マドリーは当初、この事件に慎重に対応し、司法捜査の結果を待つ姿勢を選んだ。しかしペレス会長の論調は次第に変化し、ついには支払いの責任者の処罰を求める最も目立つ声のひとつとなり、バルセロナやスペインサッカー界の各機関に対して直接的な攻撃を仕掛けるに至った。この変化は、近年の両宿敵の関係性を映し出すものだと、「ムンド・デポルティボ」紙が報じている。

始まりは2023年2月15日、ラジオ局「SERカタルーニャ」がこの事件に関する最初の報道を行った日だった。以降、スペインの審判技術委員会副委員長を務めたネグレイラ氏に関連する企業へバルセロナが支払った資金の性質をめぐり、議論が巻き起こった。この問題は現在も司法手続きが続いている。

レアル・マドリーが初めて公式な見解を示したのは、事件発覚から10日後の2023年2月25日だった。クラブの組織渉外ディレクターを務めるエミリオ・ブトラゲーニョ氏が会見に臨み、法的手続きを尊重し、何が起きたのかを明らかにするために検察の捜査終了を待つ必要があると強調した。その際、バルセロナを直接非難することはなかった。

2023年5月26日、レアル・マドリーは正式に訴訟当事者として事件に加わった。同年3月にラ・リーガとスペインサッカー連盟がその参加を承認したことを受けたもので、これによりクラブは物議を醸す支払いの経緯を解明しようとする司法手続きの一角を担うこととなった。

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この動きにもかかわらず、ペレス会長は当時、バルセロナと公然と対立する準備ができていなかった。それが明確に表れたのが、2024年11月24日に行われたレアル・マドリーの総会だ。ペレス会長はスピーチの中でネグレイラ事件に一切触れず、質疑の時間に会員のひとりから質問されて初めて言及した。

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当時のペレス会長の反応は、事件をめぐる疑惑や論争の大きさを考えれば意外なものだった 。ペレス会長はレアル・マドリーとバルセロナの協力を呼びかけ、「バルセロナとレアル・マドリーは協力しなければならない。これは心から言っていることだ。世界有数のビッグクラブのひとつであることを忘れてはならない。なぜ怒る必要があるのか」と語り、伝統的な宿敵との間に一定の融和を保ちたいという意向をにじませた。

しかし、この姿勢は長くは続かなかった。2025年11月23日のレアル・マドリーの総会では、ペレス会長の論調に明らかな変化が見られた。ネグレイラ事件がスピーチの主要テーマとなり、事件の名前を9回も口にしたのだ。バルセロナとの協力を呼びかけた以前の姿勢と比べると、両者の関係がより緊迫した段階に移ったことが浮き彫りとなった。

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その数週間後の2025年12月15日、ペレス会長はクリスマスの記者会見を開き、事件に対する論調をさらに強め、これを「サッカー史上最も重大なスキャンダル」と表現した。この発言は、レアル・マドリー会長がもはや捜査結果を待つだけでは満足せず、バルセロナやスペインサッカーの運営を担う機関に対して明確に攻撃的な姿勢をとるようになったことを裏付けるものだった。

2026年には、レアル・マドリーの組織としての姿勢にさらなる変化が見られた。ペレス会長が長年主導してきた欧州スーパーリーグ構想の終了が2月7日に正式発表されたことは、バルセロナとの関係におけるクラブの方針転換を示す重要な節目のひとつとなった。ただし、この決定はネグレイラ事件と直接関係するものではなかった。

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この変化の最新の表れとなったのが、2026年11月21日に行われたレアル・マドリーの総会だ。ペレス会長はスピーチのうち約12分間を、ネグレイラ事件、バルセロナ、スペインサッカー連盟、審判、そしてラ・リーガについての話に充て、真相の解明とすべての責任者の処罰を求める姿勢から後退することはないと強調した。

ペレス会長は総会で「私は止まらない。ネグレイラ事件が罰せられずに済まされることはあってはならない。これはレアル・マドリーだけの問題ではない。我々が主な被害者かもしれないが、これは国内外のすべての大会に及んだ包括的な詐欺だ。すべての責任者が処罰されるまで、私は止まらない」と語り、バルセロナとスペインサッカー界の各機関に対する新たなエスカレーションを示した。

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さらにペレス会長は、事件の真相解明に関心を持っているのは自らのクラブだけだと述べ、自身が会長に就任して以来、レアル・マドリーはその影響に苦しんできたと指摘した。そのうえで判定に関する一連の統計を引き合いに出し、それらが過去数年間にレアル・マドリーが被ってきたことに関する自身の主張を裏付けるものだとの見解を示した。

ペレス会長が根拠としたのは、数的優位あるいは数的不利の状態となった試合に関するデータだ。バルセロナが数的優位で戦った試合が862試合に上る一方、レアル・マドリーが数的不利で戦った試合は80試合だったと指摘した。また、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）によって取り消されたゴールは、バルセロナの19ゴールに対し、レアル・マドリーは42ゴールに上るとも語った。

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ペレス会長が判定への怒りを表すために数字を用いたのは、これが初めてではない。5月12日にレアル・マドリーの会長選挙の実施を発表した際にも、自身の会長在任中、チームはもっと多くのラ・リーガのタイトルを獲得するに値したと主張し、「私の在任中、ラ・リーガのタイトルを7回獲得した。本来なら14回になっていたかもしれない。それは私のものだったのだから。彼らが盗んだのだ」と語っていた。

こうして、2024年11月の発言と2026年11月のスピーチを比較すると、レアル・マドリー会長がバルセロナへの対応においていかに大きな距離を進んできたかが浮かび上がる。協力の呼びかけとエスカレーションの回避から、責任追及の明確な要求と伝統的な宿敵に対する辛辣な言葉の使用へ。ネグレイラ事件は両クラブ間の対立における最も重要な問題のひとつとなっており、今後の司法手続きがどのような結果をもたらすのかが注目される。